"Noi, orădenii, aşa ni-l amintim..." Mesajul premierului Ilie Bolojan după decesul lui Emeric Ienei - Antena Sport

Premierul Ilie Bolojan (56 de ani), fost primar al municipiului Oradea, în care a locuit Emeric Ienei, a transmis un mesaj de condoleanţe după trecerea în nefiinţă a regretatului fotbalist şi ulterior antrenor al Stelei, care a cucerit cu roş-albaştrii Cupa Campionilor Europeni, în 1986.

Ilie Bolojan a punctat că performanţa istorică realizată pe 7 mai 1986 nu poate fi uitată de niciun microbist, indiferent de echipa cu care simpatizează.

Ilie Bolojan, despre Emeric Ienei: “Noi, orădenii, nu-l amintim stând pe bancă sau pe o terasă în centrul oraşului, mereu cu un zâmbet în colţul gurii”

“De Emerich Ienei se leagă multe din momentele memorabile ale fotbalului românesc din ultima jumătate de secol.

Noaptea în care, sub bagheta lui, Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni este un moment pe care microbiștii, indiferent cu ce echipă țin, nu îl pot uita o viață întreagă.

În ultimii ani, noi, orădenii, ni-l amintim stând pe bancă sau pe o terasă în centrul orașului, mereu cu un zâmbet în colțul gurii.