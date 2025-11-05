"Noi, orădenii, aşa ni-l amintim..." Mesajul premierului Ilie Bolojan după decesul lui Emeric Ienei - Antena Sport

Premierul Ilie Bolojan (56 de ani), fost primar al municipiului Oradea, în care a locuit Emeric Ienei, a transmis un mesaj de condoleanţe după trecerea în nefiinţă a regretatului fotbalist şi ulterior antrenor al Stelei, care a cucerit cu roş-albaştrii Cupa Campionilor Europeni, în 1986.
Ilie Bolojan a punctat că performanţa istorică realizată pe 7 mai 1986 nu poate fi uitată de niciun microbist, indiferent de echipa cu care simpatizează.
Ilie Bolojan, despre Emeric Ienei: “Noi, orădenii, nu-l amintim stând pe bancă sau pe o terasă în centrul oraşului, mereu cu un zâmbet în colţul gurii”
“De Emerich Ienei se leagă multe din momentele memorabile ale fotbalului românesc din ultima jumătate de secol.
Noaptea în care, sub bagheta lui, Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni este un moment pe care microbiștii, indiferent cu ce echipă țin, nu îl pot uita o viață întreagă.
În ultimii ani, noi, orădenii, ni-l amintim stând pe bancă sau pe o terasă în centrul orașului, mereu cu un zâmbet în colțul gurii.
Dumnezeu să îl ierte și să îl odihnească!”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.
Emeric Ienei a murit la 88 de ani
Emeric Ienei a murit astăzi, 5 noiembrie, în jurul orei 11:00. Fostul mare antrenor era internat de câteva zile la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor.
Emeric Ienei și-a câștigat toate trofeele din carieră alături de Steaua. Din postura de jucător a cuccerit 3 titluri, în 1960, 1961 și 1968, dar și 4 Cupe ale României, în 1962, 1966, 1967 și 1969.
Din postura de tehnician al echipei din Ghencea, Emeric Ienei a câștigat 6 tilturi, în 1976, 1978, 1985, 1986, 1987 și 1994, 3 Cupe, în 1976, 1985 și 1999, dar și Cupa Campionilor Europeni, în 1986.
La 9 martie 2017, Emeric Ienei a fost decorat prin decret prezidenţial de Klaus Iohannis cu Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler. El are şi Ordinul Meritul Sportiv acordat în 2008 de preşedintele Traian Băsescu.
