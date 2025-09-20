Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

O legendă a Universității Craiova, acuzată că a hărțuit mama unui junior. FRF a demarat deja o anchetă - Antena Sport

Home | Fotbal | O legendă a Universității Craiova, acuzată că a hărțuit mama unui junior. FRF a demarat deja o anchetă

O legendă a Universității Craiova, acuzată că a hărțuit mama unui junior. FRF a demarat deja o anchetă

Andrei Nicolae Publicat: 20 septembrie 2025, 18:47

Comentarii
O legendă a Universității Craiova, acuzată că a hărțuit mama unui junior. FRF a demarat deja o anchetă

Ion Geolgău, în timpul unui meci / Sport Pictures

Administraţia FRF anunţă că a decis deschiderea unei anchete interne ca urmare a informaţiilor apărute recent în mass-media referitoare la activitatea lui Ion Geolgău.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul jucător al Universității Craiova este acuzat că a hărțuit mama unui junior care urma să participe la o selecție. Federația Română de Fotbal a venit rapid cu un comunicat după ce un site local din Cluj a făcut publice mai multe capturi de ecran care ar suprinde conversația dintre Geolgău și femeie.

Ion Geolgău, în centrul unui scandal

Având în vedere natura aspectelor vehiculate, FRF consideră necesară verificarea veridicităţii acestora prin proceduri interne, în deplină transparenţă şi conform reglementărilor în vigoare. În acest sens, Federaţia Română de Fotbal face apel către reprezentanţii mass-media care au lansat respectivele informaţii să pună la dispoziţia FRF toate datele şi documentele pe care le deţin, precizează federaţia.

Reamintim că FRF dispune de un Regulament de Ordine Interioară şi un Cod de Etică aplicabile tuturor angajaţilor, integritatea fiind unul dintre principiile fundamentale care ghidează activitatea instituţiei.

Totodată, menţionăm că, în ultimii doi ani, domnul Ion Geolgău nu a avut nicio implicare în procesul de selecţie pentru niciun lot naţional. Activitatea acestuia în cadrul FRF s-a limitat exclusiv la coordonarea referenţilor zonali pentru organizarea taberelor de vară la categoriile de vârstă U13, U12 şi U11“, punctează FRF în propriul comunicat.

Reclamă
Reclamă

Vineri, Gazeta de Cluj a notat că a intrat în posesia unor conversaţii şocante purtate pe WhatsApp de către Ion Geolgău. Ar fi vorba de mesaje cu tentă sexuală, în care oficialul FRF hărţuia o mamă al cărei copil urma să participe la selecţia pentru lotul naţional de juniori, potrivit news.ro.

În ultimii doi ani, Geolgău s-a ocupat la FRF de coordonarea procesului de selecție pentru loturi.

Şoferul maşinii pe care a căzut fetiţa de doi ani, de la etajul patru, în Chiajna: "Nu îmi trebuie nimic"Şoferul maşinii pe care a căzut fetiţa de doi ani, de la etajul patru, în Chiajna: "Nu îmi trebuie nimic"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui demis Elias Charalambous de la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Imagini interzise din România Comunistă. Alex Petre, după 35 de ani: "Greşeala e că nu s-a spus copiilor"
Observator
Imagini interzise din România Comunistă. Alex Petre, după 35 de ani: "Greşeala e că nu s-a spus copiilor"
Încă un cuplu din tenisul mondial a spus „DA”. El face parte din top 100, ea nu lipsește de la turnee
Fanatik.ro
Încă un cuplu din tenisul mondial a spus „DA”. El face parte din top 100, ea nu lipsește de la turnee
20:44
Românii, specialiști la demiteri în Europa. Liga 1, în Top 10 al unui clasament inedit
20:16
VideoJurnal Antena Sport | Mondialul de la Buftea
20:14
VideoJurnal Antena Sport | Doroftei strânge centura
20:12
VideoJurnal Antena Sport | Stăpânii inelului
20:07
Esteban Ocon, descalificat din calificările Marelui Premiu al Azerbaidjanului! Motivul deciziei
20:05
Repriză nebună în Manchester United – Chelsea! Două „roșii”, două goluri și trei schimbări în timp record
Vezi toate știrile
1 Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria 2 Daniel Bîrligea, declarație uluitoare după FC Botoșani – FCSB 3-1: “Să câștigăm meciurile de retrogradare” 3 Gigi Becali a “distrus” un singur jucător al FCSB-ului, după eşecul cu Botoşani: “A făcut un cadou” 4 Gigi Becali a anunţat ce se întâmplă cu Elias Charalambous, la o zi după eşecul ruşinos de la Botoşani 5 Fosta senzație din Serie A e în faliment! Au ajuns în Serie D și au pornit cu -14 puncte 6 Cum a putut să reacționeze Gigi Becali, după ce FCSB a fost învinsă de Botoșani. A închis imediat telefonul
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter