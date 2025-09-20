O legendă a Universității Craiova, acuzată că a hărțuit mama unui junior. FRF a demarat deja o anchetă - Antena Sport

Administraţia FRF anunţă că a decis deschiderea unei anchete interne ca urmare a informaţiilor apărute recent în mass-media referitoare la activitatea lui Ion Geolgău.

Fostul jucător al Universității Craiova este acuzat că a hărțuit mama unui junior care urma să participe la o selecție. Federația Română de Fotbal a venit rapid cu un comunicat după ce un site local din Cluj a făcut publice mai multe capturi de ecran care ar suprinde conversația dintre Geolgău și femeie.

Ion Geolgău, în centrul unui scandal

“Având în vedere natura aspectelor vehiculate, FRF consideră necesară verificarea veridicităţii acestora prin proceduri interne, în deplină transparenţă şi conform reglementărilor în vigoare. În acest sens, Federaţia Română de Fotbal face apel către reprezentanţii mass-media care au lansat respectivele informaţii să pună la dispoziţia FRF toate datele şi documentele pe care le deţin, precizează federaţia.

Reamintim că FRF dispune de un Regulament de Ordine Interioară şi un Cod de Etică aplicabile tuturor angajaţilor, integritatea fiind unul dintre principiile fundamentale care ghidează activitatea instituţiei.

Totodată, menţionăm că, în ultimii doi ani, domnul Ion Geolgău nu a avut nicio implicare în procesul de selecţie pentru niciun lot naţional. Activitatea acestuia în cadrul FRF s-a limitat exclusiv la coordonarea referenţilor zonali pentru organizarea taberelor de vară la categoriile de vârstă U13, U12 şi U11“, punctează FRF în propriul comunicat.