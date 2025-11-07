Orădenii au venit să îşi ia rămas bun de la Emeric Ienei. Gabi Balint, în lacrimi lângă sicriul fostului antrenor al Stelei - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 7 noiembrie 2025, 17:28

Gabi Balint, lângă sicriul cu trupul neînsufleţit al lui Emeric Ienei / Antena Sport

Emeric Ienei a murit miercuri, la vârsta de 88 de ani. Fostul mare antrenor al Stelei, care a condus echipa spre Cupa Campionilor Europeni în 1986, va fi înmormântat sâmbătă, la Oradea.

Vineri, sicriul cu trupul neînsufleţit al lui Emeric Ienei a fost depus la stadionul Iuliu Bodola din Oradea, acolo unde cei care l-au apreciat pe fostul antrenor al Stelei şi al echipei naţionale îi pot aduce un ultim omagiu.

Gabi Balint, prezent la Oradea! Fostul jucător al Stelei, în lacrimi lângă sicriul cu trupul neînsufleţit al lui Emeric Ienei

Printre cei prezenţi la pe stadionul din Oradea se numără şi Gabi Balint, fostul mare jucător al Stelei, câştigător al Cupei Campionilor Europeni în 1986, vizibil emoţionat de moartea fostului său antrenor.

De asemenea, Claudiu Keşeru şi-a făcut şi el apariţia pe stadionul din Oradea, alături de mai mulţi oficiali ai clubului FC Bihor.

Acelaşi club a anunţat că sâmbătă, de la ora 13:00, sicriul va fi depus la Biserica Militară, urmând ca la ora 14:00, la Cimitirul Rulikowski, să aibă loc înmormântarea.

“Clubul F.C. Bihor Oradea anunță cu profundă durere că funeraliile legendarului Emeric Ienei, una dintre cele mai mari personalități din istoria fotbalului românesc, se vor desfășura după următorul program:

Vineri, 7 noiembrie, între orele 16:00 și 19:00, sicriul cu trupul neînsuflețit al marelui antrenor va fi depus la Stadionul „Iuliu Bodola”, locul care i-a fost atât de drag și pe care l-a slujit cu pasiune și devotament.

Toți cei care doresc să-și ia un ultim rămas bun de la inegalabilul Emeric Ienei sunt invitați să vină pentru a-i aduce un pios omagiu.

Sâmbătă, 8 noiembrie, de la ora 13:00, sicriul va fi expus la Biserica Militară, în prezența familiei și a unor foști jucători care au făcut istorie alături de el în 1986.

Ulterior, cortegiul funerar va porni spre Capela Orășenească a Cimitirului Rulikowski, unde, de la ora 14:00, va avea loc slujba de înmormântare.

Emeric Ienei va fi condus pe ultimul drum cu onoruri militare, așa cum se cuvine unui simbol al fotbalului românesc”, a fost anunţul celor de la FC Bihor.

