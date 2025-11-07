Orădenii au venit să îşi ia rămas bun de la Emeric Ienei. Gabi Balint, în lacrimi lângă sicriul fostului antrenor al Stelei - Antena Sport

Gabi Balint, lângă sicriul cu trupul neînsufleţit al lui Emeric Ienei / Antena Sport

Emeric Ienei a murit miercuri, la vârsta de 88 de ani. Fostul mare antrenor al Stelei, care a condus echipa spre Cupa Campionilor Europeni în 1986, va fi înmormântat sâmbătă, la Oradea.

Vineri, sicriul cu trupul neînsufleţit al lui Emeric Ienei a fost depus la stadionul Iuliu Bodola din Oradea, acolo unde cei care l-au apreciat pe fostul antrenor al Stelei şi al echipei naţionale îi pot aduce un ultim omagiu.

Gabi Balint, prezent la Oradea! Fostul jucător al Stelei, în lacrimi lângă sicriul cu trupul neînsufleţit al lui Emeric Ienei

Printre cei prezenţi la pe stadionul din Oradea se numără şi Gabi Balint, fostul mare jucător al Stelei, câştigător al Cupei Campionilor Europeni în 1986, vizibil emoţionat de moartea fostului său antrenor.

De asemenea, Claudiu Keşeru şi-a făcut şi el apariţia pe stadionul din Oradea, alături de mai mulţi oficiali ai clubului FC Bihor.

Acelaşi club a anunţat că sâmbătă, de la ora 13:00, sicriul va fi depus la Biserica Militară, urmând ca la ora 14:00, la Cimitirul Rulikowski, să aibă loc înmormântarea.