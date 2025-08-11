Parma i-a anunţat plecarea lui Dennis Man. Românul a zburat în Olanda pentru a semna cu PSV - Antena Sport

Parma i-a anunţat plecarea lui Dennis Man. Internaţionalul român a zburat deja în Olanda pentru a efectua vizita medicală şi pentru a semna contractul cu PSV.

Dennis Man s-a despărţit de Parma după patru ani. El a fost transferat de “cruciaţi” de la FCSB în iarna anului 2021, în schimbul sumei de 12,6 milioane de euro.

Parma i-a anunţat plecarea lui Dennis Man

Parma a publicat un videoclip în care sunt surprinse cele mai frumoase goluri marcate de Dennis Man la formaţia italiană. “Cruciaţii” şi-au luat astfel adio de la internaţionalul român, mărturisind că reuşitele lui vor rămâne în amintirile fanilor Parmei.

“De la prima atingere până la șutul final: magie pură de la Dennis Man. Retrăiți cel mai memorabil gol al său în culorile noastre, un moment care i-a emoționat pe fani și va rămâne pentru totdeauna în amintirile noastre”, a transmis Parma, conform parmalive.com.

Totodată, jurnaliştii italieni au mai dezvăluit şi faptul că Dennis Man a zburat deja în Olanda, după ce şi-a luat rămas bun de la foştii coechipieri de la Parma. Internaţionalul român urmează să efectueze vizita medicală şi să semneze contractul, care se va întinde până în 2029.