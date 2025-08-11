Parma i-a anunţat plecarea lui Dennis Man. Românul a zburat în Olanda pentru a semna cu PSV - Antena Sport

Parma i-a anunţat plecarea lui Dennis Man. Internaţionalul român a zburat deja în Olanda pentru a efectua vizita medicală şi pentru a semna contractul cu PSV.
Dennis Man s-a despărţit de Parma după patru ani. El a fost transferat de “cruciaţi” de la FCSB în iarna anului 2021, în schimbul sumei de 12,6 milioane de euro.
Parma a publicat un videoclip în care sunt surprinse cele mai frumoase goluri marcate de Dennis Man la formaţia italiană. “Cruciaţii” şi-au luat astfel adio de la internaţionalul român, mărturisind că reuşitele lui vor rămâne în amintirile fanilor Parmei.
“De la prima atingere până la șutul final: magie pură de la Dennis Man. Retrăiți cel mai memorabil gol al său în culorile noastre, un moment care i-a emoționat pe fani și va rămâne pentru totdeauna în amintirile noastre”, a transmis Parma, conform parmalive.com.
Totodată, jurnaliştii italieni au mai dezvăluit şi faptul că Dennis Man a zburat deja în Olanda, după ce şi-a luat rămas bun de la foştii coechipieri de la Parma. Internaţionalul român urmează să efectueze vizita medicală şi să semneze contractul, care se va întinde până în 2029.
“Dennis Man este gata să-și ia rămas bun de la Parma; de fapt, a făcut-o deja, deși neoficial. Extrema a zburat în Olanda pentru a face controlul medical la PSV. După cinci ani, aventura sa a ajuns la sfârșit, cu multe coborâșuri și puține suișuri, care, totuși ,i-au demonstrat abilitățile tehnice incontestabile”, au mai notat italienii citaţi anterior.
Noi detalii despre contractul lui Dennis Man cu PSV
Au apărut noi detalii despre contractul lui Dennis Man cu PSV. Internaţionalul român e la un pas de transferul la campioana Olandei, alături de care va evolua direct în grupa principală de Champions League.
Nicolo Schira, cunoscutul jurnalist italian specializat în transferuri, a făcut un anunţ despre transferul lui Dennis Man la PSV. Cele două părţi au ajuns la un acord şi mai lipseşte doar semnătura internaţionalului român.