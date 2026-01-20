Patronul unui club de tradiţie din România anunţă falimentul: "Nu am bani! Se va închide” - Antena Sport

Un club de mare tradiţie din România riscă falimentul în câteva zile. Anunţul alarmant a fost făcut chiar de patronul echipei. Clubul vizat este Ceahlăul Piatra Neamţ.

După ce echipa patronată în urmă cu aproape 20 de ani de către Gheorghe Ștefan s-a dizolvat, Anton Măzărianu a încercat să susţină echipa şi să o ducă din nou în primul eşalon. După doi ani în Liga 2, Anton Măzărianu spune pentru Pro Sport că a ajuns la fundul sacului şi face un apel disperat pentru ajutor.

„Voi vorbi foarte sincer cu dumneavoastră și vă voi spune câteva lucruri. Mă doare foarte tare că această echipă se va închide, pentru că e clar că mai sunt doar câteva zile până când acest lucru se va întâmpla, la cum merg lucrurile acum”, spune omul de afaceri.

Cum s-a ajuns aici? Au existat mai multe promisiuni din partea politicienilor locali, dar nu au mai venit. “Eu pot să mai ajut Ceahlăul cu bani, însă doar dacă va mai veni și o altă persoană lângă mine ca să mă ajute să ținem măcar echipa asta în viață ca să nu se aleagă praful. Dar singur, vă spun foarte clar că nu mai pot susține activitatea la Liga 2. Iar decizia mea de retragere anunțată de ceva timp rămâne în picioare. Îmi pare rău că am făcut o mare greșeală în această vară și mi-o asum. Am mers pe promisiunile autorităților locale și am fost păcălit. Dacă știam că nu o să fiu ajutat de nimeni și o să fiu mințit, nu mai făceam niciun efort pentru obținerea licenței pentru Liga 2 și ceream înscrierea echipei Ceahlăul direct la Liga 3. În acest fel măcar aveam garanția că salvez clubul de la închidere. În Liga 3 o puteam ține eu de unul singur financiar și cu asta basta, dar la Liga 2 nu mai am o astfel de posibilitate financiară. Am avut promisiuni că o să fiu ajutat și de la autoritățile locale, dar și de la alți oameni, însă am fost păcălit. Am dus eu singur treaba doi ani la Liga 2, iar ca să te bați pentru play-off te duce un buget la 1.500.000 de euro pe an. Ca să joci doar la menținerea în Liga 2 îți trebuie undeva la 1 milion de euro pe an. Mă doare foarte tare că echipa se va închide și mă doare că la Slobozia și prin alte părți autoritățile locale se implică financiar, iar la noi la Piatra Neamț nimeni nu vrea să ajute echipa de fotbal. Eu de unul singur nu o mai pot ajuta cu bani, că nu dispun de un asemenea buget pentru Liga 2″, a încheiat Măzărianu.