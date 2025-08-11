Pep Guardiola a pus ochii pe un star de la Real Madrid. Jucătorul dorit la Manchester City - Antena Sport

Pep Guardiola a pus ochii pe un star de la Real Madrid, pe care vrea să-l transfere la Manchester City în această vară. Rodrygo i-a atras atenţia managerului “cetăţenilor”.

Spaniolii au analizat ultimele mutări de la Manchester City şi au ajuns la concluzia că Pep Guardiola îi face loc în echipă lui Rodrygo.

Pep Guardiola a pus ochii pe un star de la Real Madrid

Concret, cei de la marca.com au subliniat că Pep Guardiola a renunţat la mai mulţi jucători ofensivi în această vară: Jack Grealish a fost împrumutat la Everton, în timp ce Savinho şi McAtee sunt la un pas să fie vânduţi la Tottenham, respectiv Nottingham Forest.

În acest context, spaniolii citaţi anterior consideră că Pep Guardiola vrea să-şi întărească ofensiva prin transferul lui Rodrygo: “Trei jucători de atac care lasă spaţiul ideal pentru ca Guardiola să-şi îndeplinească unul dintre visuri, Rodrygo”, au notat jurnaliştii iberici.

Manchester City nu a făcut încă o ofertă oficială pentru transferul lui Rodrygo. Starul brazilian al lui Real Madrid a mai fost asociat şi cu alte echipe din Premier League, în această vară. Arsenal l-a avut şi ea în vizor pe brazilian, însă l-a transferat în cele din urmă pe Viktor Gyokeres, în timp ce Liverpool forţează transferul spectaculos al lui Alexander Isak.