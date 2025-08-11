Pep Guardiola a pus ochii pe un star de la Real Madrid. Jucătorul dorit la Manchester City - Antena Sport

Închide meniul
Pep Guardiola a pus ochii pe un star de la Real Madrid. Jucătorul dorit la Manchester City

Home | Fotbal | Pep Guardiola a pus ochii pe un star de la Real Madrid. Jucătorul dorit la Manchester City

Pep Guardiola a pus ochii pe un star de la Real Madrid. Jucătorul dorit la Manchester City

Publicat: 11 august 2025, 18:15

Pep Guardiola a pus ochii pe un star de la Real Madrid. Jucătorul dorit la Manchester City

Pep Guardiola, la Manchester City/ Profimedia

Pep Guardiola a pus ochii pe un star de la Real Madrid, pe care vrea să-l transfere la Manchester City în această vară. Rodrygo i-a atras atenţia managerului “cetăţenilor”.

Spaniolii au analizat ultimele mutări de la Manchester City şi au ajuns la concluzia că Pep Guardiola îi face loc în echipă lui Rodrygo.

Pep Guardiola a pus ochii pe un star de la Real Madrid

Concret, cei de la marca.com au subliniat că Pep Guardiola a renunţat la mai mulţi jucători ofensivi în această vară: Jack Grealish a fost împrumutat la Everton, în timp ce Savinho şi McAtee sunt la un pas să fie vânduţi la Tottenham, respectiv Nottingham Forest.

În acest context, spaniolii citaţi anterior consideră că Pep Guardiola vrea să-şi întărească ofensiva prin transferul lui Rodrygo: “Trei jucători de atac care lasă spaţiul ideal pentru ca Guardiola să-şi îndeplinească unul dintre visuri, Rodrygo”, au notat jurnaliştii iberici.

Manchester City nu a făcut încă o ofertă oficială pentru transferul lui Rodrygo. Starul brazilian al lui Real Madrid a mai fost asociat şi cu alte echipe din Premier League, în această vară. Arsenal l-a avut şi ea în vizor pe brazilian, însă l-a transferat în cele din urmă pe Viktor Gyokeres, în timp ce Liverpool forţează transferul spectaculos al lui Alexander Isak.

Rodrygo, ajuns la 24 de ani, este cotat la suma de 90 de milioane de euro şi mai are contract cu Real Madrid până în vara lui 2028. El a fost transferat de “galactici” în 2019, de la Santos, în schimbul sumei de 45,5 milioane de euro.

Jack Grealish pleacă de la Manchester City

Jack Grealish pleacă de la Manchester City, în această vară. Starul englez, în vârstă de 25 de ani, va fi împrumutat de “cetăţeni” la o altă echipă de Premier League, Everton.

Sky Sports a raportat luni că Everton şi Manchester City au ajuns la un acord pentru a-l împrumuta pe Jack Grealish pentru un sezon la echipa din Liverpool.

Potrivit The Athletic, acordul include o opţiune de cumpărare pentru 58 de milioane de euro. Extrema în vârstă de 29 de ani a fost titular de doar de 7 ori în campionat sezonul trecut. De asemenea, el a fost absent din lotul pentru Cupa Mondială a Cluburilor.

Grealish s-a alăturat echipei Manchester City de la Aston Villa în 2021 pentru 117,5 milioane de euro. El a jucat 157 de meciuri, marcând 17 goluri şi oferind 23 de pase decisive.

El speră să acumuleze timp de joc înainte de Cupa Mondială 2026 cu Anglia (39 de selecţii, 4 goluri), după ce a fost deja lăsat în afara echipei pentru Euro 2024.

