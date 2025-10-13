„Am câștigat un jucător de națională”. Remarcatul lui Ilie Dumitrescu după ce România a învins Austria - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a oferit prima reacție după ce România a învins Austria, scor 1-0, în preliminariile World Cup 2026. Virgil Ghiță a marcat la ultima fază a partidei care a fost în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ilie Dumitrescu i-a analizat pe „tricolori” după succesul uriaș din grupa preliminară, succes care ne oferă mari șanse să prindem locul secund. Clasarea pe a doua poziție ne-ar avantaja la tragerea la sorți pentru barajul din martie.

Remarcatul lui Ilie Dumitrescu după ce România a învins Austria

Ilie Dumitrescu a avut și un remarcat, anume Vlad Dragomir. Mijlocașul lui Pafos, care evoluează în Champions League, a fost surpriza lui Mircea Lucescu pentru primul 11 din meciul cu Austria.

„Austriecii nu au reușit să aibă o exprimare bună în seara asta. I-am transformat într-o echipă normală.

Am câștigat un jucător de echipă națională în seara asta, Dragomir este jucătorul. Marius Marin are un rol extrem de important în fața apărării.