„Am câștigat un jucător de națională”. Remarcatul lui Ilie Dumitrescu după ce România a învins Austria - Antena Sport

„Am câștigat un jucător de națională”. Remarcatul lui Ilie Dumitrescu după ce România a învins Austria

Publicat: 13 octombrie 2025, 8:36

Jucătorii naționalei, la începutul meciului cu Austria/ Profimedia

Ilie Dumitrescu a oferit prima reacție după ce România a învins Austria, scor 1-0, în preliminariile World Cup 2026. Virgil Ghiță a marcat la ultima fază a partidei care a fost în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. 

Ilie Dumitrescu i-a analizat pe „tricolori” după succesul uriaș din grupa preliminară, succes care ne oferă mari șanse să prindem locul secund. Clasarea pe a doua poziție ne-ar avantaja la tragerea la sorți pentru barajul din martie. 

Ilie Dumitrescu a avut și un remarcat, anume Vlad Dragomir. Mijlocașul lui Pafos, care evoluează în Champions League, a fost surpriza lui Mircea Lucescu pentru primul 11 din meciul cu Austria. 

„Austriecii nu au reușit să aibă o exprimare bună în seara asta. I-am transformat într-o echipă normală. 

Am câștigat un jucător de echipă națională în seara asta, Dragomir este jucătorul. Marius Marin are un rol extrem de important în fața apărării. 

Pe urmă, Ianis și-a pus în multe momente de joc valoarea în slujba echipei. Mihăilă, pozitiv, a fost activ, a încercat, a reușit multe acțiuni, a fost aproape să marcheze. 

Man, la fel, iar Bîrligea este genul de jucător căruia nu ai ce să-i reproșezi după un meci, la cât de combativ este. Dragomir a jucat excelent”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro, după România – Austria 1-0. 

România a acumulat 10 puncte în Grupa H, cu două meciuri rămase de disputat. În noiembrie, „tricolorii” vor întâlni Bosnia, în deplasare, și San Marino, pe teren propriu. 

Rezumatul partidei România – Austria 1-0 

