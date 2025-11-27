Adi Popa le dă doar 6% şanse tricolorilor să meargă la Mondial! Ce a spus înaintea barajului cu Turcia - Antena Sport

Adi Popa (37 de ani) a declarat că România are 6% şanse să meargă la World Cup 2026, turneu final care se vede exclusiv în Universul Antena.
Adi Popa a spus că această probabilitate a calculat-o pe baza statisticilor după care a lucrat şi la cursul de directori sportivi de la FRF, pe care l-a absolvit.
Adi Popa, despre şansele tricolorilor de a merge la Mondial: “6%. Am luat în calcul ambele meciuri”
“(n.r: Cum vezi şansele României cu Turcia?) Conform statisticilor cu care am fost pregătiţi să lucrăm, şansele sunt foarte mici. 6% ne-au dat toate datele. 6% şansele de calificare la turneu. Am luat în calcul ambele meciuri. Ceea ce nu e încurajator, dar există şanse.
Din punctul meu de vedere sunt favoriţi, au jucători mai în formă, la echipe mai bine cotate decât jucătorii noştri. O echipă naţională mai în formă decât a noastră în momentul acesta, din păcate. Avem şansa noastră. Cred că va exista o presiune în plus pe ei pentru că sunt în faţa suporterilor proprii. Nu le va fi uşor. Dacă nu vor avea o evoluţie pe aşteptările suporterilor, vor începe să se întoarcă împotriva lor. Pentru că îi ştim, sunt mai fanatici, mai aprigi la mânie turcii.
Sper ca toţi jucătorii, inclusiv Dennis, să fie într-o formă cât mai bună, să aibă cât mai multe minute la ora meciului, să fie bine pregătiţi şi să ne ducă la Mondial, de ce nu?”, a declarat Adi Popa.
Meciul de baraj Turcia – România se va disputa pe 26 martie 2026. Dacă vor trece de Turcia, tricolorii vor disputa finala barajului pentru Campionatul Mondial cu câştigătoarea meciului dintre Slovacia şi Kosovo. Tricolorii ar disputa şi finala barajului în deplasare, la fel ca semifinala cu Turcia. Finala barajului se va juca pe 31 martie.
