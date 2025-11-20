Ionuț Lupescu, tranșant după ce a văzut că România întâlnește Turcia la baraj: "Orice meci are istoria lui" - Antena Sport

Închide meniul
Ionuț Lupescu, tranșant după ce a văzut că România întâlnește Turcia la baraj: “Orice meci are istoria lui”

Andrei Nicolae Publicat: 20 noiembrie 2025, 15:31

Ionuț Lupescu, la un eveniment / Antena Sport

Ionuț Lupescu a oferit o reacție imediată după ce a văzut că România o va înfrunta pe Turcia în semifinala barajului pentru Cupa Mondială. Prezent la o reunire alături de mai mulți foști colegi de la Dinamo, fostul mare mijlocaș român a transmis un mesaj clar: “tricolorii” lui Mircea Lucescu trebuie să fie pregătiți să învingă pe oricine pentru a ajunge la turneul final din America de Nord.

“Kaiserul” a recunoscut valoarea incredibilă a echipei lui Vincenzo Montella, însă a punctat că niciun meci nu seamănă cu altul și că va fi ideal ca Mircea Lucescu să aibă toți jucătorii săi de bază la dispoziție.

Lupescu, mesaj de luptă după tragerea la sorți pentru baraj

Dacă vrei să te califici la Campionatul Mondial, trebuie să bați pe toată lumea, astea sunt barajele, deci sigur nu o să fie ușor, pentru că Turcia e o echipă foarte bună.

Pe hârtie cu siguranță au un lot extraordinar de bun, jucători care joacă la cluburi foarte mari și joacă, după cum ați văzut în ultimul meci au făcut un egal în Spania unde puteau să și facă mai mult. Orice meci are istoria lui, important este ca noi să avem jucătorii apți, să fie pregătiți și sper ca băieții să fie super motivați să bată și acolo“, a spus Ionuț Lupescu.

Semifinala “de foc” de la baraj a României cu Turcia va avea loc pe 26 martie. În cazul în care se califică în ultimul act, atunci “tricolorii” vor întâlni în deplasare câștigătoarea duelului dintre Kosovo și Slovacia.

“E rău” Reacţia lui Gică Popescu după ce România a picat cu Turcia la baraj

Gică Popescu (58 de ani) e de părere că tragerea la sorţi pentru barajul pentru World Cup 2026 a fost una care nu ne-a avantajat deloc.

Gică Popescu e de părere că Turcia va fi un adversar infernal. Componentul Generaţiei de Aur le-a transmis tricolorilor că trebuie să fie pregătiţi pentru o atmosferă infernală la Istanbul, unde fanii turci, care sunt fanatici, vor pune presiune pe jucătorii României. Popescu e de părere că nici faptul că el şi Gică Hagi au jucat în Turcia şi au scris istorie pentru Galatasaray nu va conta în acest meci.

“E rău. Pentru noi asta e finala pentru participarea la Mondial. E o echipă pe care nu ne-o doream, care a crescut enorm, cu jucători foarte valoroşi.

Dacă vrem să fim la Mondial trebuie să jucăm cu echipe mari şi să le şi batem. Dacă trecem de Turcia, finala pare una uşoară.

(n.r: Atmosfera, cum ar trebui să o primim?) Va fi o atmosferă pe măsura importanţei jocului, pe care îl vom juca acolo. Ştim, suporterii turci fac o presiune cum rar se vede pe alte stadioane. Va trebui să ne aşteptăm la o primire ostilă, indiferent de relaţiile care sunt între noi şi Turcia din perioada în care noi jucam (n.r: el şi Gică Hagi) acolo. Trebuie să fim pregătiţi.

(n.r: Un mesaj pentru tricolori) Curaj, mult curaj”, a declarat Gică Popescu la Antena 1.

