Vincenzo Montella a reacţionat după ce Turcia a picat cu România la baraj! Ce a spus de Mircea Lucescu - Antena Sport

Selecţionerul Turciei, Vincenzo Montella (51 de ani), a reacţionat după ce România a picat cu naţionala sa la barajul pentru Campionatul Mondial 2026.

Montella le-a transmis jucătorilor săi că toţi trebuie să dea maximum pentru ca Turcia să învingă România. Tricolorii vor disputa barajul în Turcia, într-o atmosferă infernală.

“Pentru a ajunge la Cupa Mondială, toată lumea trebuie să joace la capacitate maximă. Toată lumea va trebui să dea 100%. Acum ne vom concentra pe adversari”, a declarat selecţionerul Turciei, Vincenzo Montella.

Montella a vorbit în termeni laudativi despre selecţionerul României, Mircea Lucescu (80 de ani), care a condus în trecut naţionala Turciei.

„Lucescu are mentalitatea italiană și a lucrat mult timp în Turcia. Este o persoană foarte, foarte inteligentă și am un mare respect pentru el”, a spus Montella despre selecţionerul României.