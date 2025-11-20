Vincenzo Montella a reacţionat după ce Turcia a picat cu România la baraj! Ce a spus de Mircea Lucescu - Antena Sport

Închide meniul
Vincenzo Montella a reacţionat după ce Turcia a picat cu România la baraj! Ce a spus de Mircea Lucescu

Publicat: 20 noiembrie 2025, 15:54

Vincenzo Montella / Profimedia Images

Selecţionerul Turciei, Vincenzo Montella (51 de ani), a reacţionat după ce România a picat cu naţionala sa la barajul pentru Campionatul Mondial 2026.

Montella le-a transmis jucătorilor săi că toţi trebuie să dea maximum pentru ca Turcia să învingă România. Tricolorii vor disputa barajul în Turcia, într-o atmosferă infernală.

“Pentru a ajunge la Cupa Mondială, toată lumea trebuie să joace la capacitate maximă. Toată lumea va trebui să dea 100%. Acum ne vom concentra pe adversari”, a declarat selecţionerul Turciei, Vincenzo Montella.

Montella a vorbit în termeni laudativi despre selecţionerul României, Mircea Lucescu (80 de ani), care a condus în trecut naţionala Turciei.

Lucescu are mentalitatea italiană și a lucrat mult timp în Turcia. Este o persoană foarte, foarte inteligentă și am un mare respect pentru el”, a spus Montella despre selecţionerul României.

“E o echipă tânără (n.r: România), cu un antrenor experimentat, am văzut-o și la Campionatul European. Mircea Lucescu cunoaște foarte bine fotbalul turc. Nu avem voie să greșim, e o singură partidă.

Îl cunosc pe Mircea Lucescu, am vorbit un pic cu el. Am o stimă foarte mare pentru el, a făcut niște lucruri extraordinare în Italia și sunt încântat să îl înfrunt. E o echipă tânără, știu că Lucescu lucrează foarte bine cu jucătorii tineri”, a mai declarat Vincenzo Montella.

Turcia – România, la barajul pentru Cupa Mondială. Posibil duel cu Slovacia sau Kosovo în finala play-off-ului

România și-a aflat în urmă cu puțin timp adversarele de la barajul pentru Cupa Mondială, iar tricolorii lui Mircea Lucescu vor întâlni Turcia în deplasare.

Ţara în care Meta va dezactiva conturile de Facebook şi Instagram pentru utilizatorii sub 16 aniŢara în care Meta va dezactiva conturile de Facebook şi Instagram pentru utilizatorii sub 16 ani
Dacă vor trece de naționala lui Vincenzo Montella, atunci vor avea de înfruntat câștigătoarea meciului dintre Slovacia și Kosovo, tot în deplasare.

Duelurile de pe urnele 2 și 3

  • Țara Galilor – Bosnia
  • Polonia – Albania
  • Slovacia – Kosovo
  • Cehia – Irlanda

Duelurile de pe urnele 1 și 4

  • Italia – Irlanda de Nord
  • Ucraina – Suedia
  • Turcia – România
  • Danemarca – Macedonia de Nord

Împerecherile pentru finala barajului:

  • Țara Galilor sau Bosnia – Italia sau Irlanda de Nord
  • Ucraina sau Suedia – Polonia sau Albania
  • Slovacia sau Kosovo – Turcia sau România
  • Cehia sau Irlanda – Danemarca sau Macedonia de Nord
