Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"E rău" Reacţia lui Gică Popescu după ce România a picat cu Turcia la baraj! Mesajul pentru tricolori - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | “E rău” Reacţia lui Gică Popescu după ce România a picat cu Turcia la baraj! Mesajul pentru tricolori
EXCLUSIV

“E rău” Reacţia lui Gică Popescu după ce România a picat cu Turcia la baraj! Mesajul pentru tricolori

Bogdan Stănescu Publicat: 20 noiembrie 2025, 15:13

Comentarii
E rău Reacţia lui Gică Popescu după ce România a picat cu Turcia la baraj! Mesajul pentru tricolori

Gică Popescu, în studioul Antena 1

Gică Popescu (58 de ani) e de părere că tragerea la sorţi pentru barajul pentru World Cup 2026 a fost una care nu ne-a avantajat deloc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gică Popescu e de părere că Turcia va fi un adversar infernal. Componentul Generaţiei de Aur le-a transmis tricolorilor că trebuie să fie pregătiţi pentru o atmosferă infernală la Istanbul, unde fanii turci, care sunt fanatici, vor pune presiune pe jucătorii României. Popescu e de părere că nici faptul că el şi Gică Hagi au jucat în Turcia şi au scris istorie pentru Galatasaray nu va conta în acest meci.

Gică Popescu a reacţionat după ce România a picat cu Turcia la barajul pentru Mondial: “E o echipă pe care nu ne-o doream”

“E rău. Pentru noi asta e finala pentru participarea la Mondial. E o echipă pe care nu ne-o doream, care a crescut enorm, cu jucători foarte valoroşi.

Dacă vrem să fim la Mondial trebuie să jucăm cu echipe mari şi să le şi batem. Dacă trecem de Turcia, finala pare una uşoară.

(n.r: Atmosfera, cum ar trebui să o primim?) Va fi o atmosferă pe măsura importanţei jocului, pe care îl vom juca acolo. Ştim, suporterii turci fac o presiune cum rar se vede pe alte stadioane. Va trebui să ne aşteptăm la o primire ostilă, indiferent de relaţiile care sunt între noi şi Turcia din perioada în care noi jucam (n.r: el şi Gică Hagi) acolo. Trebuie să fim pregătiţi.

Reclamă
Reclamă

(n.r: Un mesaj pentru tricolori) Curaj, mult curaj”, a declarat Gică Popescu la Antena 1.

Gică Popescu a bătut penalty-ul decisiv cu care Galatasaray a câştigat Cupa UEFA în 2000. El şi Gică Hagi au cucerit cu Galatasaray atât Cupa UEFA, cât şi Supercupa Europei. Popescu a luat 3 titluri cu Galata în Turcia, iar Hagi 4.

Turcia – România, la barajul pentru Cupa Mondială. Posibil duel cu Slovacia sau Kosovo în finala play-off-ului

România și-a aflat în urmă cu puțin timp adversarele de la barajul pentru Cupa Mondială, iar tricolorii lui Mircea Lucescu vor întâlni Turcia în deplasare.

Ţara în care Meta va dezactiva conturile de Facebook şi Instagram pentru utilizatorii sub 16 aniŢara în care Meta va dezactiva conturile de Facebook şi Instagram pentru utilizatorii sub 16 ani
Reclamă

Dacă vor trece de naționala lui Vincenzo Montella, atunci vor avea de înfruntat câștigătoarea meciului dintre Slovacia și Kosovo, tot în deplasare.

Duelurile de pe urnele 2 și 3

  • Țara Galilor – Bosnia
  • Polonia – Albania
  • Slovacia – Kosovo
  • Cehia – Irlanda

Duelurile de pe urnele 1 și 4

  • Italia – Irlanda de Nord
  • Ucraina – Suedia
  • Turcia – România
  • Danemarca – Macedonia de Nord

Împerecherile pentru finala barajului:

  • Țara Galilor sau Bosnia – Italia sau Irlanda de Nord
  • Ucraina sau Suedia – Polonia sau Albania
  • Slovacia sau Kosovo – Turcia sau România
  • Cehia sau Irlanda – Danemarca sau Macedonia de Nord

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vom elimina Turcia la barajul pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
El este tânărul care a murit în accidentul din Bihor, unde o şoferiţă a confundat frâna cu acceleraţia
Observator
El este tânărul care a murit în accidentul din Bihor, unde o şoferiţă a confundat frâna cu acceleraţia
Gică Hagi, reacţie războinică despre Turcia – România: “Să avem curaj pentru că nu avem nimic de pierdut”. Presiune uriaşă pe Ianis: “Are experienţă. Poate să facă faţă”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gică Hagi, reacţie războinică despre Turcia – România: “Să avem curaj pentru că nu avem nimic de pierdut”. Presiune uriaşă pe Ianis: “Are experienţă. Poate să facă faţă”. Exclusiv
17:10
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 20 noiembrie
17:05
Marea temere a lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia: „Sunt îngrijorat că joacă acolo”
17:02
Veste mare pentru România! Unde se poate juca meciul cu Turcia, din barajul World Cup 2026
17:02
EXCLUSIVDenis Drăguş, discurs mobilizator direct din Turcia: “Dacă suntem bine, avem toate şansele să trecem mai departe”
16:51
Gică Hagi, optimist după tragerea la sorți pentru barajul de calificare la CM 2026: „Nu ducem lipsă de talent”
16:40
Ce cotă are România să elimine Turcia şi să joace finala pentru World Cup 2026
Vezi toate știrile
1 Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi 2 Afacerea care l-a ruinat pe Cristi Chivu. Pe ce s-au dus zecile de milioane câştigate de român 3 FotoCe s-a ales de Lavinia Miloşovici. Ce dramă a trăit marea gimnastă a României, a ajuns de nerecunoscut 4 BREAKING NEWSTurcia – România, la barajul pentru Cupa Mondială. Posibil duel cu Slovacia sau Kosovo în finala play-off-ului 5 Vizită fulger a lui Cristi Chivu în România: “Multă lume nu știe…” Locul unde a fost surprins 6 Prima reacţie a lui Mircea Lucescu după ce a aflat că România joacă împotriva Turciei la barajul pentru World Cup 2026
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!