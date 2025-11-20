"E rău" Reacţia lui Gică Popescu după ce România a picat cu Turcia la baraj! Mesajul pentru tricolori - Antena Sport

Gică Popescu (58 de ani) e de părere că tragerea la sorţi pentru barajul pentru World Cup 2026 a fost una care nu ne-a avantajat deloc.

Gică Popescu e de părere că Turcia va fi un adversar infernal. Componentul Generaţiei de Aur le-a transmis tricolorilor că trebuie să fie pregătiţi pentru o atmosferă infernală la Istanbul, unde fanii turci, care sunt fanatici, vor pune presiune pe jucătorii României. Popescu e de părere că nici faptul că el şi Gică Hagi au jucat în Turcia şi au scris istorie pentru Galatasaray nu va conta în acest meci.

Gică Popescu a reacţionat după ce România a picat cu Turcia la barajul pentru Mondial: “E o echipă pe care nu ne-o doream”

“E rău. Pentru noi asta e finala pentru participarea la Mondial. E o echipă pe care nu ne-o doream, care a crescut enorm, cu jucători foarte valoroşi.

Dacă vrem să fim la Mondial trebuie să jucăm cu echipe mari şi să le şi batem. Dacă trecem de Turcia, finala pare una uşoară.

(n.r: Atmosfera, cum ar trebui să o primim?) Va fi o atmosferă pe măsura importanţei jocului, pe care îl vom juca acolo. Ştim, suporterii turci fac o presiune cum rar se vede pe alte stadioane. Va trebui să ne aşteptăm la o primire ostilă, indiferent de relaţiile care sunt între noi şi Turcia din perioada în care noi jucam (n.r: el şi Gică Hagi) acolo. Trebuie să fim pregătiţi.