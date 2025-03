"Am pierdut 8 jucători" Mircea Lucescu a răbufnit în conferinţa de presă de dinainte de San Marino - România! Care e obiectivul naţionalei - Antena Sport

Din păcate s-a întâmplat așa. Acum trebuie să recuperăm pe parcurs punctele pierdute. Toți vrem să îi răsplătim pe fani, problema este ce se va întâmpla în teren, mai avem în fața noastră alți jucători care vor să își răsplătească suporterii.

E o confruntare de orgoliu, o confruntare de valoare, sper să ieșim cu bine din meciul de mâine.

(n.r. Ciprian Marica a spus că speră să fiți mai inspirat la acest meci) Nu e vorba de inspirație, e vorba despre joc. E cel mai ușor lucru să îți dai cu părerea, dar trebuie să fii în grup pentru a-ți da seama care e idealitatea. Am văzut și eu, nu am jucat bine, am primit din afară mai multe comentarii pozitive, am văzut o echipă a noastră care domină adversarul. Frica asta trebuie să dispară, noi avem un grup fantastic, care au avut succes în această perioadă cu o stare emoțională comună.

Acum trebuie să trecem la altceva, la ceea ce am fost obișnuiți. Trebuie să ne dominăm adversarii, nu cu o minge lungă”, a declarat Mircea Lucescu, în exclusivitate pentru AntenaSport.