Atenţie, tricolori! San Marino a chinuit-o serios pe Cehia! Rezultatul cu care s-a încheiat meciul - Antena Sport

Echipa naţională a statului San Marino, viitoare adversară a României, a pierdut joi, în deplasare, scor 0-1, meciul amical disputat în compania echipei naţionale a Cehiei. Meciul România – San Marino e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, 18 noiembrie, de la ora 21:45.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe Mestsky Stadion, la Vitkovice, în Ostrava, Cehia a ratat un penalty, în minutul 31, prin Tomas Soucek, însă tot mijlocaşul lui West Ham a deschis scorul, în minutul 40.

San Marino, învinsă doar cu 1-0 de Cehia

Chiar dacă selecţionerul Jaroslav Kostl a încercat să forţeze desprinderea, aruncând în luptă forţe noi, printre care şi pe Patrik Schick, scorul a rămas neschimbat până la final, Cehia – San Marino 1-0.

Echipa din San Marino va fi adversara României marţi, în ultimul meci pe care tricolorii îl vor disputa în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026, partidă care va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

În funcţie de rezultatele de sâmbătă, atunci când România joacă împotriva Bosniei în deplasare, iar Austria joacă împotriva Ciprului, tot în deplasare, tricolorii ar putea fi nevoiţi să câştige cu San Marino în ultima etapă a preliminariilor la un scor cât mai mare.