Ce jucător e "arma secretă" a lui Mircea Lucescu înainte de Bosnia - România: "Nu se va atinge de el" - Antena Sport

Giovanni Becali a prefaţat duelul dintre Bosnia şi România, din preliminariile World Cup 2026. Impresarul a declarat că “arma secretă” a lui Mircea Lucescu va fi Denis Drăguş, jucător pe care îl vede titular în meciul de la Zenica.
România se va duela cu Bosnia sâmbătă, de la ora 21:45. Trei zile mai târziu, “tricolorii” vor primi vizita celor din San Marino, meciul fiind în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
Ce jucător e “arma secretă” a lui Mircea Lucescu înainte de Bosnia – România
Giovanni Becali mizează pe Denis Drăguş în duelul crucial cu Bosnia. Atacantul de la Eyupspor a ratat convocarea la naţională la acţiunea trecută, din cauza unei accidentări, fiind înlocuit în primul 11 de Daniel Bîrligea.
La meciul cu Bosnia, Giovanni Becali crede că Mircea Lucescu îl va titulariza pe Denis Drăguş, iar pe atacantul de la FCSB îl va trimite în teren pe parcursul partidei. De asemenea, impresarul este de părere că titulari indiscutabili vor fi şi Dennis Man şi Valentin Mihăilă.
“Eu zic că batem. Să îți spun de ce joacă Drăguș. Ei vor să ne bată, acolo. Nouă ne trebuie jucători rapizi în față, care scapă. Drăguș este arma secretă a lui Lucescu. Că intră și Bîrligea mai târziu… Apoi, Man și Mihăilă. Lucescu nu se atinge de ei. Știe ce vede, are încredere. E omul care crede în cei care i-au adus victorii, merge pe mâna lor”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.
Lotul României pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino
PORTARI
Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);
FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6) ;
MIJLOCAȘI
Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);
ATACANȚI
Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).
