"Cel mai important meci" Valentin Mihăilă a spus care e obiectivul naţionalei înaintea partidei cu Bosnia - Antena Sport

Valentin Mihăilă (25 de ani) priveşte cu mare încredere meciul cu Bosnia, care se va disputa sâmbătă, de la ora 21:45.

După meciul cu Bosnia, România va încheia preliminariile marţi, 18 noiembrie, de la ora 21:45, cu San Marino. România – San Marino va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Valentin Mihăilă: “Sperăm să ajungem pe locul doi, unde ne dorim”

România e pe locul 3 în grupă înaintea meciului cu Bosnia. Lider e Austria, pe care România a reuşit să o învingă în meciul trecut, cu 1-0, cu un gol marcat de Ghiţă, în minutul 90+5, din centrarea lui Ianis Hagi.

Mihăilă speră ca România să termine grupa H pe locul 2. Tricolorii au şanse matematice şi la primul loc în grupă, dar pentru acest lucru e nevoie ca Austria să nu facă decât maxim 1 punct din partidele cu Cipru şi Bosnia, iar noi să câştigăm ambele meciuri, cu San Marino trebuind să batem la diferenţă uriaşă.

“Cu gânduri mari (n.r: a venit la naţională), vă daţi seama, ne aşteaptă cel mai important meci al acestei campanii de calificare, sperăm să trecem cu brio şi să ajungem pe locul doi, unde ne dorim”, a declarat Valentin Mihăilă în exclusivitate pentru AntenaSport.