Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Cel mai important meci" Valentin Mihăilă a spus care e obiectivul naţionalei înaintea partidei cu Bosnia - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | “Cel mai important meci” Valentin Mihăilă a spus care e obiectivul naţionalei înaintea partidei cu Bosnia
EXCLUSIV

“Cel mai important meci” Valentin Mihăilă a spus care e obiectivul naţionalei înaintea partidei cu Bosnia

Publicat: 11 noiembrie 2025, 16:42

Comentarii
Cel mai important meci Valentin Mihăilă a spus care e obiectivul naţionalei înaintea partidei cu Bosnia

Valentin Mihăilă, într-un interviu exclusiv pentru AntenaSport

Valentin Mihăilă (25 de ani) priveşte cu mare încredere meciul cu Bosnia, care se va disputa sâmbătă, de la ora 21:45.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După meciul cu Bosnia, România va încheia preliminariile marţi, 18 noiembrie, de la ora 21:45, cu San Marino. România – San Marino va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Valentin Mihăilă: “Sperăm să ajungem pe locul doi, unde ne dorim”

România e pe locul 3 în grupă înaintea meciului cu Bosnia. Lider e Austria, pe care România a reuşit să o învingă în meciul trecut, cu 1-0, cu un gol marcat de Ghiţă, în minutul 90+5, din centrarea lui Ianis Hagi.

Mihăilă speră ca România să termine grupa H pe locul 2. Tricolorii au şanse matematice şi la primul loc în grupă, dar pentru acest lucru e nevoie ca Austria să nu facă decât maxim 1 punct din partidele cu Cipru şi Bosnia, iar noi să câştigăm ambele meciuri, cu San Marino trebuind să batem la diferenţă uriaşă.

“Cu gânduri mari (n.r: a venit la naţională), vă daţi seama, ne aşteaptă cel mai important meci al acestei campanii de calificare, sperăm să trecem cu brio şi să ajungem pe locul doi, unde ne dorim”, a declarat Valentin Mihăilă în exclusivitate pentru AntenaSport.

Reclamă
Reclamă

Clasarea pe locul 2 la finalul grupei H le va oferi tricolorilor adversari mai abordabili la baraj şi avantajul disputării barajului pe teren propriu. Tricolorii au asigurată prezenţa la barajul pentru Mondial indiferent de locul pe care îl vor ocupa în grupă la finalul preliminariilor, după ce şi-au câştigat grupa UEFA Nations League.

 

rar,masini second handrar,masini second hand
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Scene ireale, desprinse parcă din Mad Max, cu ruşii în timp ce intră în Pokrovsk: Soldaţii profită de ceaţă
Observator
Scene ireale, desprinse parcă din Mad Max, cu ruşii în timp ce intră în Pokrovsk: Soldaţii profită de ceaţă
Recidivă! Fără spectatori la meciul lui FCSB din Europa League!
Fanatik.ro
Recidivă! Fără spectatori la meciul lui FCSB din Europa League!
17:47
“Am luat o pastilă” Milionarul cu avion privat care merge cu metroul, uluit de ce a făcut românul cu salariu de 33.000 de euro
17:35
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 11 noiembrie
17:31
Lionel Messi a dezvăluit de ce a plecat cu un gust amar de la Barcelona: “Acela era planul meu, asta voiam”
17:29
EXCLUSIVAlex Chipciu: “Meciul cu Bosnia va fi mai greu decât cu Austria. Trebuie să avem alte arme”
17:10
1 milion de dolari pentru Cosmin Contra. Ce club a fost obligat de FIFA să-i plătească daune
16:43
Situație ireală la Cupa Mondială din 2026. Un permis de parcare, mai scump decât un bilet de meci la CM 2022
Vezi toate știrile
1 Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion 2 EXCLUSIVBombă la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă 3 UPDATEMihai Rotaru îi caută înlocuitor lui Mirel Rădoi. Noul nume apărut pe lista patronului din Bănie 4 Dumitru Dragomir a găsit înlocuitor pentru Rădoi la Universitatea Craiova. Variantă șoc pentru Mihai Rotaru 5 Daniel Bîrligea nu a plecat cu autocarul FCSB-ului! Ce s-a întâmplat cu atacantul, după ce a fost făcut praf de Gigi Becali 6 Elias Charalambous şi Mihai Pintilii “şi-au dat demisia”. Anunţul lui Gigi Becali după Hermannstadt – FCSB 3-3
Citește și
Cele mai citite
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România