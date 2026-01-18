Mircea Lucescu merge din nou în Turcia. Meciurile la care va "spiona" rivalii României de la baraj - Antena Sport

Închide meniul
Mircea Lucescu merge din nou în Turcia. Meciurile la care va “spiona” rivalii României de la baraj

Andrei Nicolae Publicat: 18 ianuarie 2026, 19:56

Mircea Lucescu, în timpul unui meci / Profimedia

Mircea Lucescu a luat decizia de a face o nouă deplasare în Turcia, pentru a urmări jucătorii peste care România poate da în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială. Selecționerul de 80 de ani va asista la duelurile din cupele europene pe care le vor disputa Galatasray și Fenerbahce, două formații care dau câțiva dintre oamenii de la lotul lui Vincenzo Montella.

Barajul României contra Turciei pentru Cupa Mondială se apropie, iar Mircea Lucescu se pregătește pentru meciul care se va disputa pe Beșiktaș Park pe data de 26 martie. Cu aproape două luni înainte de semifinala play-off-ului pentru turneul final, antrenorul a decis să meargă în “țara semilunii”.

Mircea Lucescu va merge la Istanbul

Lucescu va “spiona” o parte din jucătorii pregătiți de omologul său, Vincenzo Montella, în două meciuri din cupele europene. Potrivit fanatik.ro, “Il Luce” merge la Istanbul, iar primul meci din programul său va fi cel dintre Galatasray și Atletico Madrid care se va disputa miercurea viitoare, de la ora 19:45, în Liga Campionilor.

Peste doar o zi, selecționerul României va merge la meciul rivalei lui Galata, Fenerbahce, care dă piept cu Aston Villa pe propria arenă, stadionul Sukru Saracoglu. Partida din Europa League se va juca joi, de la ora 19:45.

La ultimul meci disputat de naționala Turciei în preliminariile pentru Cupa Mondială, Vincenzo Montella a convocat patru jucători de la Fenerbahce (Caglar Soyuncu, Mert Muldur, Irfan Kahveci și Oguz Aydin), respectiv trei de la Galatasray (Ugurcan Cakir, Bariș Alper Yilmaz și Ahmed Kutucu).

Partidele de săptămâna viitoare nu sunt primele în care Mircea Lucescu își analizează viitorii adversari, pentru că același lucru s-a întâmplat și la începutul lunii decembrie, când Fener și Galata au avut meci direct în campionat. Atunci, selecționerul s-a deplasat la Istanbul la scurt timp după tragerea la sorți a barajului.

România întâlnește Turcia pe 26 martie, de la ora 19:00, în semifinala barajului pentru Mondial. În caz de calificare, “tricolorii” vor avea de înfruntat învingătoarea meciului dintre Kosovo și Slovacia.

1 Prima "victimă" a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: "Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva" 2 Suma uriaşă câştigată de Gabriela Ruse după victoria senzaţională de la Australian Open 2026 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Pep Guardiola își cedează un jucător în La Liga 4 Dinamo forţează un transfer de senzaţie. Anunţul lui Andrei Nicolescu: "Suntem pe o traiectorie bună" 5 Gabriela Ruse, victorie mare la Australian Open! Primul succes românesc la AO 2026 6 Adrian Șut, titular la debutul la Al Ain. Nota primită de fostul mijlocaș de la FCSB, după meciul cu două eliminări
