Drăguş s-a enervat după meciul Bosnia - România, în care a fost eliminat! Întrebarea care l-a scos din sărite - Antena Sport

Denis Drăguş (27 de ani) şi-a cerut scuze după ce a fost eliminat în meciul Bosnia – România, la două minute după ce a fost trimis pe teren de selecţionerul Mircea Lucescu.

Întrebat despre faptul că a doborât recordul negativ al lui Jean Vlădoiu de la World Cup 1994, Denis Drăguş s-a enervat.

Denis Drăguş, scos din sărite de întrebarea despre recordul negativ stabilit cu Bosnia

“Fatalmente, Denis Drăguș va intra în istoria naționalei, alături de gafa lui Prunea, alături de cornerul lui Dorinel și alături de eliminarea lui Vlădoiu, de la Mondiale. Cum te vei împăca cu gândul acesta?”, a fost întrebarea care l-a scos din sărite pe Denis Drăguş.

“Nu, eu am venit să-mi cer scuze, să spun că-mi pare rău, dar văd că începi cu întrebări d-astea, că am intrat în istorie…”, a răspuns, iritat, Drăguş.

Denis Drăguș, devastat după ce a primit un “roșu” istoric în Bosnia – România: “Vreau doar să-mi cer scuze”

Denis Drăguș nu a avut puterea să vorbească prea mult după eșecul României cu Bosnia, meci în care a încasat un cartonaș roșu la doar două minute după ce a intrat pe teren. Atacantul naționalei fusese introdus de Mircea Lucescu în minutul 65 și a fost eliminat în minutul 67, după ce a ridicat piciorul la o minge, iar un adversar a venit din spate cu capul și a fost lovit.