Denis Drăguş, în lacrimi! Atacantul naţionalei a fost eliminat la 2 minute după ce a intrat pe teren - Antena Sport

Denis Drăguş a fost surprins în lacrimi, în drumul spre vestiare, după ce a fost eliminat în meciul Bosnia – România. Introdus pe teren în minutul 65, în locul lui Bîrligea, Drăguş a văzut cartonaşul roşu după ce a ridicat piciorul prea sus, lovindu-l cu gheata pe Nikola Katic, care venea din spate.
Drăguş nu l-a lovit direct pe Katic, dar centralul Michael Oliver a considerat că atacantul României trebuie eliminat.
Drăguş a început să plângă după ce a fost eliminat după doar 2 minute pe teren în Bosnia – România
În timp ce se îndrepta spre vestiare, Drăguş a clacat, s-a aşezat pe jos şi a început să plângă, în timp ce doi membri ai staff-ului naţionalei îl priveau din picioare.
După o primă repriză bună a tricolorilor, în repriza secundă totul s-a schimbat pentru naţionala noastră.
Dzeko a egalat în minutul 49, apoi, după eliminarea lui Drăguş, bosniacii au trecut în avantaj. În minutul 79 Esmir Bajraktarevic a înscris un gol superb, marcând cu un şut în vinclu de la distanţă.
