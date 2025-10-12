Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Emoţii pentru Nigeria! Avionul care transporta echipa a aterizat de urgenţă după fisurarea unui geam - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Emoţii pentru Nigeria! Avionul care transporta echipa a aterizat de urgenţă după fisurarea unui geam

Emoţii pentru Nigeria! Avionul care transporta echipa a aterizat de urgenţă după fisurarea unui geam

Publicat: 12 octombrie 2025, 17:38

Comentarii
Emoţii pentru Nigeria! Avionul care transporta echipa a aterizat de urgenţă după fisurarea unui geam

Jucătorii Nigeriei se urcă în avion / Contul de X Super Eagles

Avionul care transporta echipa naţională de fotbal a Nigeriei a fost constrânsă la o aterizare forţată după fisurarea parbrizului de la cabina piloţilor, informează cotidianul L’Equipe.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Aflată în drum spre Nigeria după meciul cu Lesotho (2-1) din preliminariile Cupei Mondiale din 2026, naţionala nigeriană a fost nevoită să aterizeze de urgenţă în Angola în noaptea de sâmbătă spre duminică, după fisurarea parbrizului de la cabina piloţilor avionului care o transporta. Nicio persoană nu a fost însă rănită.

Emoţii pentru Nigeria! Avionul care transporta echipa a aterizat de urgenţă după fisurarea unui geam

“Avionul a suferit o fisură a parbrizului în plin zbor, după decolarea din Africa de Sud, iar pilotul a dus avionul spre aeroportul din Luanda în deplină siguranţă”, a explicat Federaţia nigeriană de fotbal (NFF) într-un comunicat dat publicităţii.

După mai multe ore de aşteptare, fotbaliştii nigerieni şi-au reluat călătoria şi au ajuns duminică dimineaţă în ţara natală.

Reclamă
Reclamă

Nigeria se află pe locul 3 în grupa C a preliminariilor World Cup 2026, după 9 meciuri, cu 14 puncte. Africa de Sud este pe locul 2, cu 15 puncte, în timp ce Benin conduce grupa, cu 17 puncte.

Pentru Nigeria urmează meciul de pe teren propriu cu liderul Benin, de pe 14 octombrie, de la ora 19:00.

O mamă şi copilul ei nenăscut au murit în Germania din cauza unui român. A intrat cu 120km/h în maşina lorO mamă şi copilul ei nenăscut au murit în Germania din cauza unui român. A intrat cu 120km/h în maşina lor
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca România în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Vremea se va răci brusc, începând de luni. Zonele în care temperaturile scad sub 0°C
Observator
Vremea se va răci brusc, începând de luni. Zonele în care temperaturile scad sub 0°C
A pierdut 9.000.000 dolari în câteva secunde: „Mi-au lichidat banii instant!” Lovitura cruntă primită de un investitor în cel mai mare crash din istoria crypto. Ce rol a jucat Donald Trump
Fanatik.ro
A pierdut 9.000.000 dolari în câteva secunde: „Mi-au lichidat banii instant!” Lovitura cruntă primită de un investitor în cel mai mare crash din istoria crypto. Ce rol a jucat Donald Trump
18:47
Ionuț Lupescu nu este impresionat de parcursul lui Dinamo din acest sezon: „E departe”
18:44
Marea surpriză a selecţionerului Mircea Lucescu în echipa de start a României pentru meciul cu Austria!
18:31
România – Austria, LIVE VIDEO (21:45). Surpriză mare pregătită de Mircea Lucescu în echipa de start
18:10
Austriecii pun presiune înaintea meciului cu România: „Niciunul dintre noi nu va fi speriat”
17:59
San Marino – Cipru 0-4, în grupa României pentru World Cup 2026. Tricolorii au coborât în clasament
17:54
VideoFanii Austriei au pus stăpânire pe Centrul Vechi, înaintea meciului cu România. Imagini de senzaţie din Bucureşti
Vezi toate știrile
1 Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua 2 “Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial 3 Istvan Kovacs, criticat dur în Albania după meciul plin de scandal cu Serbia: “De ce naiba?” 4 EXCLUSIVMircea Lucescu a decis! Cine va apăra poarta României în meciul crucial cu Austria 5 Cosmin Olăroiu, pas uriaș spre calificarea la Cupa Mondială. Emiratele Arabe Unite, victorie vitală pe final 6 EXCLUSIVDecizia incredibilă luată de Mircea Lucescu în ziua meciului România – Austria. Ce i-a anunţat pe jucători
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Oraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasăOraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasă