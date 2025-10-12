Emoţii pentru Nigeria! Avionul care transporta echipa a aterizat de urgenţă după fisurarea unui geam - Antena Sport

Avionul care transporta echipa naţională de fotbal a Nigeriei a fost constrânsă la o aterizare forţată după fisurarea parbrizului de la cabina piloţilor, informează cotidianul L’Equipe.

Aflată în drum spre Nigeria după meciul cu Lesotho (2-1) din preliminariile Cupei Mondiale din 2026, naţionala nigeriană a fost nevoită să aterizeze de urgenţă în Angola în noaptea de sâmbătă spre duminică, după fisurarea parbrizului de la cabina piloţilor avionului care o transporta. Nicio persoană nu a fost însă rănită.

“Avionul a suferit o fisură a parbrizului în plin zbor, după decolarea din Africa de Sud, iar pilotul a dus avionul spre aeroportul din Luanda în deplină siguranţă”, a explicat Federaţia nigeriană de fotbal (NFF) într-un comunicat dat publicităţii.

După mai multe ore de aşteptare, fotbaliştii nigerieni şi-au reluat călătoria şi au ajuns duminică dimineaţă în ţara natală.