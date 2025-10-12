Emoţii pentru Nigeria! Avionul care transporta echipa a aterizat de urgenţă după fisurarea unui geam - Antena Sport

Avionul care transporta echipa naţională de fotbal a Nigeriei a fost constrânsă la o aterizare forţată după fisurarea parbrizului de la cabina piloţilor, informează cotidianul L’Equipe.
Aflată în drum spre Nigeria după meciul cu Lesotho (2-1) din preliminariile Cupei Mondiale din 2026, naţionala nigeriană a fost nevoită să aterizeze de urgenţă în Angola în noaptea de sâmbătă spre duminică, după fisurarea parbrizului de la cabina piloţilor avionului care o transporta. Nicio persoană nu a fost însă rănită.
“Avionul a suferit o fisură a parbrizului în plin zbor, după decolarea din Africa de Sud, iar pilotul a dus avionul spre aeroportul din Luanda în deplină siguranţă”, a explicat Federaţia nigeriană de fotbal (NFF) într-un comunicat dat publicităţii.
A plane carrying Nigeria’s football team was forced to make an emergency landing after suffering a cracked windscreen as they travelled home for a crunch World Cup qualifier.https://t.co/WjY4K3SsRt pic.twitter.com/U9gHR9iHuJ
— ZBC News Online (@ZBCNewsonline) October 12, 2025
După mai multe ore de aşteptare, fotbaliştii nigerieni şi-au reluat călătoria şi au ajuns duminică dimineaţă în ţara natală.
Nigeria se află pe locul 3 în grupa C a preliminariilor World Cup 2026, după 9 meciuri, cu 14 puncte. Africa de Sud este pe locul 2, cu 15 puncte, în timp ce Benin conduce grupa, cu 17 puncte.
Pentru Nigeria urmează meciul de pe teren propriu cu liderul Benin, de pe 14 octombrie, de la ora 19:00.
