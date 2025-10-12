Scandal uriaş în Turcia. Jucătorul a plecat din cantonamentul naţionalei după victoria la scor de tenis: "Fără sens" - Antena Sport

Scandal uriaş la naţionala Turciei, după victoria cu 6-1 cu Bulgaria, din preliminariile World Cup 2026. Berke Ozer, portarul celor de la Lille, în vârstă de 25 de ani, a luat decizia de a părăsi cantonamentul echipei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ozer a făcut anunţul pe reţelele de socializare, dezvăluind ce discuţie a purtat cu oficialii Federaţiei. Portarul a transmis că îşi dorea să fie lăsat să se odihnească dacă nu va fi inclus în lotul pentru cele două meciuri din această lună, cu Bulgaria şi Georgia.

Scandal uriaş în Turcia | Berke Ozer a plecat din cantonament

Berke Ozer nu a fost inclus în lotul pentru partida cu Bulgaria, iar la revenirea în Turcia, el a anunţat că a părăsit lotul naţionalei.

“Înainte de a mă alătura cantonamentului pentru echipa națională, mi-am împărtășit durerea și situația echipei tehnice, explicându-le că, dacă nu voi fi în lotul de meci, cel mai bine ar fi să mă odihnesc și să mă recuperez.

În ciuda acestui fapt, după ce am fost convocat, am intrat în cantonament, ca întotdeauna, mândru să port tricoul țării mele. Comunicarea și motivația mea nu au lipsit niciodată pe tot parcursul cantonamentului.