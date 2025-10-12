Scandal uriaş în Turcia. Jucătorul a plecat din cantonamentul naţionalei după victoria la scor de tenis: "Fără sens" - Antena Sport

Scandal uriaş la naţionala Turciei, după victoria cu 6-1 cu Bulgaria, din preliminariile World Cup 2026. Berke Ozer, portarul celor de la Lille, în vârstă de 25 de ani, a luat decizia de a părăsi cantonamentul echipei.
Ozer a făcut anunţul pe reţelele de socializare, dezvăluind ce discuţie a purtat cu oficialii Federaţiei. Portarul a transmis că îşi dorea să fie lăsat să se odihnească dacă nu va fi inclus în lotul pentru cele două meciuri din această lună, cu Bulgaria şi Georgia.
Scandal uriaş în Turcia | Berke Ozer a plecat din cantonament
Berke Ozer nu a fost inclus în lotul pentru partida cu Bulgaria, iar la revenirea în Turcia, el a anunţat că a părăsit lotul naţionalei.
“Înainte de a mă alătura cantonamentului pentru echipa națională, mi-am împărtășit durerea și situația echipei tehnice, explicându-le că, dacă nu voi fi în lotul de meci, cel mai bine ar fi să mă odihnesc și să mă recuperez.
În ciuda acestui fapt, după ce am fost convocat, am intrat în cantonament, ca întotdeauna, mândru să port tricoul țării mele. Comunicarea și motivația mea nu au lipsit niciodată pe tot parcursul cantonamentului.
Pentru a evita afectarea moralului cantonamentului și al echipei, mi-am transmis gândurile staff-ului tehnic nu în timpul sau după meci, ci la întoarcerea mea la Istanbul. Apoi, cu știrea și permisiunea staff-ului tehnic și administrativ, am părăsit voluntar cantonamentul.
Pentru mine, Echipa Națională este cea mai mare sursă de mândrie din cariera mea. Așa cum am făcut întotdeauna, sunt gata să fac orice sacrificiu pentru tricoul Turciei.
Ca sportiv care a reprezentat cu mândrie Echipa noastră Națională, care își propune să reprezinte onoarea țării indiferent de individualitatea acesteia, mă străduiesc să stabilesc un sistem egal și corect pentru toată lumea. Las procesul actual și tonul declarației făcute pe această temă la discreția publicului”, a anunţat Berke Ozer, pe Instagram, după decizia de a pleca de la naţională.
Federaţia a reacţionat imediat după decizia lui Berke Ozer
Federaţia a reacţionat dur după decizia lui Berek Ozer şi a transmis că ceea ce a făcut portarul lui Lille este “inacceptabil”.
“Berke Ozer, unul dintre portarii echipei noastre naționale, a părăsit cantonamentul de bunăvoie la întoarcerea echipei noastre la Istanbul, invocând excluderea sa din meciul Bulgaria-Turcia de ieri și părăsirea cantonamentului fără permisiunea personalului nostru tehnic și administrativ.
Așa cum s-a afirmat în repetate rânduri în trecut, responsabilitatea și valoarea purtării tricoului echipei naționale transcend orice altceva. Echipa noastră națională este o entitate unificată care reprezintă onoarea țării, independentă de indivizi.
În acest sens, disciplina, respectul și spiritul de echipă sunt principiile noastre fundamentale pe care nu le vom abandona niciodată.
Într-un moment în care ne străduim cu altruism să ne calificăm la Cupa Mondială, un obiectiv mult așteptat de mulți ani, și în care unitatea și solidaritatea în cadrul echipei sunt la apogeu, un astfel de comportament este inacceptabil.
În urma plecării lui Berke Ozer din cantonament, Muhammed Șengezer de la Başakşehir FK a fost invitat să se alăture lotului preliminar al echipei naționale.
Acest lucru este anunțat cu respect, spre informarea publicului“, a anunţat Federaţia.
