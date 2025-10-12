Austria "tremură" înainte de meciul cu România. Marko Arnautovic poate fi OUT - Antena Sport

Austria poate avea o problemă mare de lot la ora de start a partidei contra României, în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026. Marko Arnautovic, unul dintre oamenii de bază ai lui Ralf Rangnick, are probleme și a ratat ultimul antrenament al echipei sale, astfel că e incert pentru partida de pe Arena Națională.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vestea legată de posibila absență a lui Arnautovic vine în contextul în care fostul antrenor al lui Manchester United a primit și informații pozitive. Christoph Baumgartner, un alt jucător crucial al Austriei, este apt și probabil va fi în primul 11 al advesarei României.

Arnautovic poate rata România – Austria

Atacantul de 36 de ani, care a devenit zilele trecute cel mai bun marcator din istoria naționalei, nu știe dacă va intra în echipa lui Rangnick diseară. Potrivit celor de la laola1.at, care citează și o declarație a antrenorului de 67 de ani, sunt șanse ca Austria să înceapă meciul contra României cu un alt atacant.

“A avut probleme în continuare, de aceea nu a participat la ședința finală de pregătire. Va trebui să așteptăm și să vedem cum evoluează lucrurile“, a spus Ralf Rangnick.

Pentru a accentua importanța unei eventuale absențe a atacantului de 36 de ani, site-ul citat anterior a titrat: “Arnautovic tremură“. Zilele trecute, la meciul cu San Marino câștigat de Austria cu 10-0, vârful de la Steaua Roșie Belgrad a marcat de patru ori și a devenit cel mai bun marcator all-time din istoria naționalei sale, cu 45 de reușite în cont.