Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Austria "tremură" înainte de meciul cu România. Marko Arnautovic poate fi OUT - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Austria “tremură” înainte de meciul cu România. Marko Arnautovic poate fi OUT

Austria “tremură” înainte de meciul cu România. Marko Arnautovic poate fi OUT

Andrei Nicolae Publicat: 12 octombrie 2025, 15:17

Comentarii
Austria tremură înainte de meciul cu România. Marko Arnautovic poate fi OUT

Marko Arnautovic, după meciul dintre Austria și San Marino / Profimedia

Austria poate avea o problemă mare de lot la ora de start a partidei contra României, în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026. Marko Arnautovic, unul dintre oamenii de bază ai lui Ralf Rangnick, are probleme și a ratat ultimul antrenament al echipei sale, astfel că e incert pentru partida de pe Arena Națională.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vestea legată de posibila absență a lui Arnautovic vine în contextul în care fostul antrenor al lui Manchester United a primit și informații pozitive. Christoph Baumgartner, un alt jucător crucial al Austriei, este apt și probabil va fi în primul 11 al advesarei României.

Arnautovic poate rata România – Austria

Atacantul de 36 de ani, care a devenit zilele trecute cel mai bun marcator din istoria naționalei, nu știe dacă va intra în echipa lui Rangnick diseară. Potrivit celor de la laola1.at, care citează și o declarație a antrenorului de 67 de ani, sunt șanse ca Austria să înceapă meciul contra României cu un alt atacant.

A avut probleme în continuare, de aceea nu a participat la ședința finală de pregătire. Va trebui să așteptăm și să vedem cum evoluează lucrurile“, a spus Ralf Rangnick.

Pentru a accentua importanța unei eventuale absențe a atacantului de 36 de ani, site-ul citat anterior a titrat: “Arnautovic tremură“. Zilele trecute, la meciul cu San Marino câștigat de Austria cu 10-0, vârful de la Steaua Roșie Belgrad a marcat de patru ori și a devenit cel mai bun marcator all-time din istoria naționalei sale, cu 45 de reușite în cont.

Reclamă
Reclamă

Meciul dintre România și Austria are loc astăzi de la 21:45, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca România în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul accidentului din Giurgiu. Marea pasiune a lui Eduard i-a adus sfârşitul la doar 17 ani
Observator
Filmul accidentului din Giurgiu. Marea pasiune a lui Eduard i-a adus sfârşitul la doar 17 ani
Cum arată Elena, sora lui Gică Hagi. E una dintre cele mai importante persoane din viața „Regelui”
Fanatik.ro
Cum arată Elena, sora lui Gică Hagi. E una dintre cele mai importante persoane din viața „Regelui”
14:48
Fabulos! Locul 204 ATP a câștigat Masters-ul de la Shanghai și a scris istorie. Câți bani și-a trecut în cont
14:40
România – Austria, LIVE VIDEO (Duminică, 21:45). Lotul ales de Mircea Lucescu. 6 jucători sunt OUT
14:04
A picat recordul național la maraton masculin! Nicolae Soare a stabilit o nouă bornă după 47 de ani
13:43
VIDEOOmagiu emoționat pentru Jordi Alba în fața suporterilor lui Inter Miami
13:27
Italienii au descoperit secretul lui Cristi Chivu. Cum își asigură românul liniștea în vestiar la Inter
12:37
EXCLUSIVDecizia incredibilă luată de Mircea Lucescu în ziua meciului România – Austria. Ce i-a anunţat pe jucători
Vezi toate știrile
1 Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua 2 “Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial 3 Istvan Kovacs, criticat dur în Albania după meciul plin de scandal cu Serbia: “De ce naiba?” 4 EXCLUSIVMircea Lucescu a decis! Cine va apăra poarta României în meciul crucial cu Austria 5 Cosmin Olăroiu, pas uriaș spre calificarea la Cupa Mondială. Emiratele Arabe Unite, victorie vitală pe final 6 1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Oraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasăOraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasă