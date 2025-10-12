Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ionuț Lupescu nu este impresionat de parcursul lui Dinamo din acest sezon: „E departe” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ionuț Lupescu nu este impresionat de parcursul lui Dinamo din acest sezon: „E departe”

Ionuț Lupescu nu este impresionat de parcursul lui Dinamo din acest sezon: „E departe”

Daniel Işvanca Publicat: 12 octombrie 2025, 18:47

Comentarii
Ionuț Lupescu nu este impresionat de parcursul lui Dinamo din acest sezon: E departe”

Ionuț Lupescu / Sportpictures

Dinamo București are un sezon destul de bun până acum în Liga 1, fiind clasată pe locul al patrulea după cele 12 runde disputate. „Câinii” pregătiți de Zeljko Kopic au suferit un singur eșec în acest sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar și așa, parcursul echipei din Ștefan cel Mare de până acum nu l-a impresionat deloc pe Ionuț Lupescu, care consideră că alb-roșii mai au mult de muncit până să vorbească de campionat.

Ionuț Lupescu nu crede că Dinamo se poate bate la campionat

Cu șase victorii, cinci rezultate de egalitate și un singur eșec în actualul sezon, Dinamo București este una dintre cele mai în formă echipe din campionatul intern.

Zeljko Kopic a reușit să construiască o formație puternică, însă rezultatele nu l-au impresionat pe Ionuț Lupescu. Acesta a precizat că nu se poate pune problema ca Dinamo să se lupte la campionat în acest sezon.

„Nu mă impresionează parcursul lui Dinamo din Superliga, dar îmi place, joacă un fotbal bun, au jucat destul de coerent. Am pierdut și puncte când nu trebuia să pierdem, dar încă mai e departe drumul până la campionat”, a declarat Ionuț Lupescu, potrivit orangesport.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca România în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Vremea se va răci brusc, începând de luni. Zonele în care temperaturile scad sub 0°C
Observator
Vremea se va răci brusc, începând de luni. Zonele în care temperaturile scad sub 0°C
A pierdut 9.000.000 dolari în câteva secunde: „Mi-au lichidat banii instant!” Lovitura cruntă primită de un investitor în cel mai mare crash din istoria crypto. Ce rol a jucat Donald Trump
Fanatik.ro
A pierdut 9.000.000 dolari în câteva secunde: „Mi-au lichidat banii instant!” Lovitura cruntă primită de un investitor în cel mai mare crash din istoria crypto. Ce rol a jucat Donald Trump
18:44
Marea surpriză a selecţionerului Mircea Lucescu în echipa de start a României pentru meciul cu Austria!
18:31
România – Austria, LIVE VIDEO (21:45). Surpriză mare pregătită de Mircea Lucescu în echipa de start
18:10
Austriecii pun presiune înaintea meciului cu România: „Niciunul dintre noi nu va fi speriat”
17:59
San Marino – Cipru 0-4, în grupa României pentru World Cup 2026. Tricolorii au coborât în clasament
17:54
VideoFanii Austriei au pus stăpânire pe Centrul Vechi, înaintea meciului cu România. Imagini de senzaţie din Bucureşti
17:46
Ţara în care bandele criminale controlează capitala e aproape de calificarea la World Cup 2026!
Vezi toate știrile
1 Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua 2 “Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial 3 Istvan Kovacs, criticat dur în Albania după meciul plin de scandal cu Serbia: “De ce naiba?” 4 EXCLUSIVMircea Lucescu a decis! Cine va apăra poarta României în meciul crucial cu Austria 5 Cosmin Olăroiu, pas uriaș spre calificarea la Cupa Mondială. Emiratele Arabe Unite, victorie vitală pe final 6 EXCLUSIVDecizia incredibilă luată de Mircea Lucescu în ziua meciului România – Austria. Ce i-a anunţat pe jucători
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Oraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasăOraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasă