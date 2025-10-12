Ionuț Lupescu nu este impresionat de parcursul lui Dinamo din acest sezon: „E departe” - Antena Sport

Dinamo București are un sezon destul de bun până acum în Liga 1, fiind clasată pe locul al patrulea după cele 12 runde disputate. „Câinii” pregătiți de Zeljko Kopic au suferit un singur eșec în acest sezon.

Chiar și așa, parcursul echipei din Ștefan cel Mare de până acum nu l-a impresionat deloc pe Ionuț Lupescu, care consideră că alb-roșii mai au mult de muncit până să vorbească de campionat.

Ionuț Lupescu nu crede că Dinamo se poate bate la campionat

Cu șase victorii, cinci rezultate de egalitate și un singur eșec în actualul sezon, Dinamo București este una dintre cele mai în formă echipe din campionatul intern.

Zeljko Kopic a reușit să construiască o formație puternică, însă rezultatele nu l-au impresionat pe Ionuț Lupescu. Acesta a precizat că nu se poate pune problema ca Dinamo să se lupte la campionat în acest sezon.

„Nu mă impresionează parcursul lui Dinamo din Superliga, dar îmi place, joacă un fotbal bun, au jucat destul de coerent. Am pierdut și puncte când nu trebuia să pierdem, dar încă mai e departe drumul până la campionat”, a declarat Ionuț Lupescu, potrivit orangesport.ro.