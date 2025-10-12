Corneliu Papură, demis de Mihai Rotaru - Antena Sport

Antrenorul Universităţii Craiova II, Corneliu Papură (52 de ani), a fost înlocuit de Mihai Rotaru din funcţia de tehnician principal. În locul lui Papură a venit Ştefan Florescu.
Decizia lui Mihai Rotaru a venit după ce Universitatea Craiova II a făcut 2-2 cu Cetatea Turnu Măgurele. După 7 etape disputate, CS Universitatea Craiova II ocupă locul 4 în Seria a 5-a a Ligii a III-a, cu 12 puncte. Liderul seriei e Academica Clinceni, fosta echipă din prima ligă, care a adunat 17 puncte în 7 etape.
Corneliu Papură nu mai e antrenorul Universităţii Craiova II
Corneliu Papură a venit în vară la Universitatea Craiova II. Echipa a doua a lui Rotaru are ca obiectiv promovarea în Liga a 2-a în acest sezon.
Fost jucător la Craiova, Rennes, Naţional, Beitar Ierusalim şi în China, la Changchun Yatai şi Guangzhou Evergrande, Corneliu Papură le-a antrenat în carieră pe Progresul, Alro Slatina, Olt Slatina şi CS Universitatea Craiova.
Papură a adunat ca jucător 12 meciuri în naţionala României, în perioada 1994 – 1996.
