Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Austriecii pun presiune înaintea meciului cu România: „Niciunul dintre noi nu va fi speriat” - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Austriecii pun presiune înaintea meciului cu România: „Niciunul dintre noi nu va fi speriat”

Austriecii pun presiune înaintea meciului cu România: „Niciunul dintre noi nu va fi speriat”

Daniel Işvanca Publicat: 12 octombrie 2025, 18:10

Comentarii
Austriecii pun presiune înaintea meciului cu România: Niciunul dintre noi nu va fi speriat”

Jucătorii naționalei României, la finalul meciului cu Cipru / SPORT PICTURES

România înfruntă Austria pe Arena Națională din București, meciul fiind transmis în direct de la 21:45 pe Antena 1, dar și pe AntenaPLAY. Disputa este una care contează enorm pentru tricolori, în lupta pentru locul al doilea din grupa de preliminarii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Presa austriacă a prefațat disputa contra selecționatei pregătite de Mircea Lucescu și a precizat că atmosfera nu va fi una de speriat pentru jucătorii lui Ralf Rangnick.

Austriecii nu se tem de atmosfera de pe Arena Națională

Jocul cu Austria este unul crucial pentru naționala României, care are de recuperat puncte după remiza din Cipru. Selecționata lui Ralf Rangnick are maximum de puncte după cinci jocuri și doar două goluri primite.

Presa austriacă a prefațat disputa de pe Arena Națională și a precizat că atmosfera nu va fi una copleșitoare pentru jucătorii oaspeților. Mai mult decât atât, aceștia au precizat că naționala României nu a demonstrat nimic în aceste preliminarii.

„Stadionul va fi arhiplin, atmosfera va fi încinsă. Dar jucătorii noștri sunt suficient de puternici pentru a se menține. Ei joacă în deplasare pe stadioane arhipline în cele mai mari ligi din lume în fiecare săptămână, niciunul dintre noi nu va fi speriat doar pentru că stadionul este plin.

Reclamă
Reclamă

Mai mult, atmosfera de acolo se poate schimba rapid deoarece românii au lăsat mult de dorit în preliminarii până acum, chiar și antrenorul echipei pare să fie criticat.

Înainte de start, vedeam România ca fiind cel mai dificil adversar al nostru. Aveau și ei calitatea necesară, dar nu au demonstrat-o niciodată pe teren. Acum sunt și ei sub presiune. Trebuie să câștige dacă vor să termine pe locul doi”, au scris cei de la krone.at

O mamă şi copilul ei nenăscut au murit în Germania din cauza unui român. A intrat cu 120km/h în maşina lorO mamă şi copilul ei nenăscut au murit în Germania din cauza unui român. A intrat cu 120km/h în maşina lor
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca România în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Vremea se va răci brusc, începând de luni. Zonele în care temperaturile scad sub 0°C
Observator
Vremea se va răci brusc, începând de luni. Zonele în care temperaturile scad sub 0°C
A pierdut 9.000.000 dolari în câteva secunde: „Mi-au lichidat banii instant!” Lovitura cruntă primită de un investitor în cel mai mare crash din istoria crypto. Ce rol a jucat Donald Trump
Fanatik.ro
A pierdut 9.000.000 dolari în câteva secunde: „Mi-au lichidat banii instant!” Lovitura cruntă primită de un investitor în cel mai mare crash din istoria crypto. Ce rol a jucat Donald Trump
17:59
San Marino – Cipru 0-4, în grupa României pentru World Cup 2026. Tricolorii au coborât în clasament
17:54
VideoFanii Austriei au pus stăpânire pe Centrul Vechi, înaintea meciului cu România. Imagini de senzaţie din Bucureşti
17:46
Ţara în care bandele criminale controlează capitala e aproape de calificarea la World Cup 2026!
17:41
Zinedine Zidane revine pe banca tehnică! Anunțul antrenorului din Hexagon
17:38
Emoţii pentru Nigeria! Avionul care transporta echipa a aterizat de urgenţă după fisurarea unui geam
17:17
România – Austria, LIVE VIDEO (Duminică, 21:45). Lotul ales de Mircea Lucescu. 6 jucători sunt OUT
Vezi toate știrile
1 Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua 2 “Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial 3 Istvan Kovacs, criticat dur în Albania după meciul plin de scandal cu Serbia: “De ce naiba?” 4 EXCLUSIVMircea Lucescu a decis! Cine va apăra poarta României în meciul crucial cu Austria 5 Cosmin Olăroiu, pas uriaș spre calificarea la Cupa Mondială. Emiratele Arabe Unite, victorie vitală pe final 6 EXCLUSIVDecizia incredibilă luată de Mircea Lucescu în ziua meciului România – Austria. Ce i-a anunţat pe jucători
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Oraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasăOraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasă