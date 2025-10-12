Austriecii pun presiune înaintea meciului cu România: „Niciunul dintre noi nu va fi speriat” - Antena Sport

România înfruntă Austria pe Arena Națională din București, meciul fiind transmis în direct de la 21:45 pe Antena 1, dar și pe AntenaPLAY. Disputa este una care contează enorm pentru tricolori, în lupta pentru locul al doilea din grupa de preliminarii.

Presa austriacă a prefațat disputa contra selecționatei pregătite de Mircea Lucescu și a precizat că atmosfera nu va fi una de speriat pentru jucătorii lui Ralf Rangnick.

Austriecii nu se tem de atmosfera de pe Arena Națională

Jocul cu Austria este unul crucial pentru naționala României, care are de recuperat puncte după remiza din Cipru. Selecționata lui Ralf Rangnick are maximum de puncte după cinci jocuri și doar două goluri primite.

Presa austriacă a prefațat disputa de pe Arena Națională și a precizat că atmosfera nu va fi una copleșitoare pentru jucătorii oaspeților. Mai mult decât atât, aceștia au precizat că naționala României nu a demonstrat nimic în aceste preliminarii.

„Stadionul va fi arhiplin, atmosfera va fi încinsă. Dar jucătorii noștri sunt suficient de puternici pentru a se menține. Ei joacă în deplasare pe stadioane arhipline în cele mai mari ligi din lume în fiecare săptămână, niciunul dintre noi nu va fi speriat doar pentru că stadionul este plin.