Englezii au prezis scorul final la Bosnia - România. Verdict înaintea meciului crucial al "tricolorilor" - Antena Sport

Englezii au prefaţat duelul dintre Bosnia şi România, din preliminariile World Cup 2026. Partida crucială a “tricolorilor” se va disputa sâmbătă, de la ora 21:45, şi va fi în format live text, pe as.ro. Trei zile mai târziu, naţionala se va duela cu San Marino, meciul fiind în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Englezii sunt de părere că rezultatul partidei de la Zenica va fi unul dezastruos pentru “tricolori”, care au nevoie de un succes pentru a rămâne în cursa atât pentru calificarea directă, cât şi pentru ocuparea locului secund, care le-ar oferi un avantaj important la barajul din martie.

Englezii au prezis scorul final la Bosnia – România

Englezii cred că Bosnia e favorită în faţa României şi se va impune la limită, scor 2-1. Bosniacii i-au învins pe “tricolori” şi în partida tur, disputată pe Arena Naţională, scor 1-0.

“Se anunță un meci tensionat, însă, având în vedere că fiecare dintre ultimele șapte confruntări oficiale a avut o învingătoare, Bosnia ar putea avea un mic avantaj pe teren propriu și ar putea obține toate punctele aici”, au transmis englezii de la sportsmole.co.uk.

În cazul în care România va pierde la Zenica, atunci Bosnia îşi va mări avansul la 6 puncte, cu o singură etapă rămasă de disputat până la finalul calificărilor. Înaintea partidelor din ultimele două runde, “tricolorii” ocupă locul trei, cu 10 puncte, lider e Austria, cu 15 puncte, iar bosniacii ocupă locul secund, cu 13 puncte.