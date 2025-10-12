Fanii Austriei au pus stăpânire pe Centrul Vechi, înaintea meciului cu România. Imagini de senzaţie din Bucureşti - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Fanii Austriei au pus stăpânire pe Centrul Vechi, înaintea meciului cu România. Imagini de senzaţie din Bucureşti

Preliminarii Campionatul Mondial 2026
Fanii Austriei au pus stăpânire pe Centrul Vechi, înaintea meciului cu România. Imagini de senzaţie din Bucureşti

Publicat: 12 octombrie 2025, 17:54

Fanii Austriei, înaintea meciului cu România, în Centrul Vechi din Bucureşti/ AntenaSport

Fanii austrieci au pus stăpânire pe Centrul Vechi din Bucureşti înaintea meciului cu România. Partida din preliminariile World Cup 2026 va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, de la 21:45.

Cu câteva ore înainte de meciul de pe Arena Naţională, fanii austrieci care au făcut deplasarea la Bucureşti şi-au petrecut timpul relaxându-se în Centrul Vechi, sub supravegherea forţelor de orgine.

Austriecii au pus stăpânire pe Centrul Vechi, înainte de România – Austria

Fanii austrieci au venit echipaţi cu steaguri şi bannere la terasele din Centrul Vechi şi au început să-i susţină pe elevii lui Ralf Rangnick. Ei au oferit imagini spectaculoase pe străzile din Bucureşti, cântând imnul Austriei.

Austria a câştigat toate cele cinci partide disputate în Grupa H, fiind lider. Naţionala lui Ralf Rangnick s-a impus cu 2-1 în meciul tur cu România, disputat în iunie, la Viena.

România, de cealaltă parte, are nevoie de un succes în meciul din această seară pentru a mai spera la o calificare directă la World Cup 2026. Totodată, succesul ar fi unul importantă şi pentru o clasare pe locul secund în grupă, loc care ar duce la baraj.

“Tricolorii” au şapte puncte, după cinci meciuri jucate, fiind învinşi şi de Bosnia, pe lângă Austria. Naţionala lui Mircea Lucescu a remizat cu Bosnia în ultimul meci din preliminarii, scor 2-2, după ce a condus cu 2-0.

Echipa probabilă a România (4-3-3): Radu – Raţiu, Burcă, Ghiţă, Chipciu – Răzvan Marin (Ianis Hagi), Marius Marin, Tănase – Man, Bîrligea, Mihăilă

Cum arată clasamentul în grupa H înainte de România – Austria

1. Austria – 15 puncte (5 meciuri)

O mamă şi copilul ei nenăscut au murit în Germania din cauza unui român. A intrat cu 120km/h în maşina lorO mamă şi copilul ei nenăscut au murit în Germania din cauza unui român. A intrat cu 120km/h în maşina lor
2. Bosnia – 13 puncte (6 meciuri)

3. România – 7 puncte (5 meciuri)

4. Cipru – 6 puncte (6 meciuri)

5. San Marino – 0 puncte (6 meciuri)

