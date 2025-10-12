Fanii Austriei au pus stăpânire pe Centrul Vechi, înaintea meciului cu România. Imagini de senzaţie din Bucureşti - Antena Sport

Fanii austrieci au pus stăpânire pe Centrul Vechi din Bucureşti înaintea meciului cu România. Partida din preliminariile World Cup 2026 va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, de la 21:45.

Cu câteva ore înainte de meciul de pe Arena Naţională, fanii austrieci care au făcut deplasarea la Bucureşti şi-au petrecut timpul relaxându-se în Centrul Vechi, sub supravegherea forţelor de orgine.

Austriecii au pus stăpânire pe Centrul Vechi, înainte de România – Austria

Fanii austrieci au venit echipaţi cu steaguri şi bannere la terasele din Centrul Vechi şi au început să-i susţină pe elevii lui Ralf Rangnick. Ei au oferit imagini spectaculoase pe străzile din Bucureşti, cântând imnul Austriei.

Austria a câştigat toate cele cinci partide disputate în Grupa H, fiind lider. Naţionala lui Ralf Rangnick s-a impus cu 2-1 în meciul tur cu România, disputat în iunie, la Viena.

România, de cealaltă parte, are nevoie de un succes în meciul din această seară pentru a mai spera la o calificare directă la World Cup 2026. Totodată, succesul ar fi unul importantă şi pentru o clasare pe locul secund în grupă, loc care ar duce la baraj.