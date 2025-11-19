Gestul lui Andrei Raţiu pentru un fan care a străbătut mii de kilometri pentru a-l vedea cu San Marino! - Antena Sport

Andrei Raţiu i-a făcut o surpriză extraordinar de plăcută unui fan venit alături de familie din Almeria să urmărească naţionala României în meciul cu San Marino, transmis în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Raţiu i-a dat tânărului ghetele sale, cu care a evoluat în victoria cu 7-1 a tricolorilor cu San Marino, şi a plecat în jambiere spre vestiare. Raţiu a înscris golul de 6-1, în minutul 82 al meciului.
Andrei Raţiu, gest superb pentru un tânăr suporter care a venit de la mii de kilometri să îl vadă cu San Marino
“Nu îmi vine să cred. E un vis, e jucătorul meu preferat.
Suntem din Spania, din Almeria şi am venit aici să vedem echipa naţională, în special pe Raţiu”, a mărturisit puştiul, într-un clip video postat pe reţelele de socializare ale echipei naţionale de fotbal a României.
3.535 de kilometri sunt de la Almeria la Ploieşti.
Clipul postat pe contul oficial de Instagram al echipei naţionale a adunat aproape 15.000 de like-uri în câteva ore. Raţiu a primit numeroase comentarii în care fanii l-au lăudat pentru gestul făcut.
“De aia îl iubesc! Cel mai modest, bun, muncitor și constant jucător”, “Ce frumos”, “Am fost acolo și am văzut momentul. Prea frumos”, “De asta îl îndrăgesc enorm! Ești minunat, Andrei! Mi-au dat şi lacrimile de emoție… Să fiți bine, sănătoși, tu și frumoasa ta familie!” şi “Un gest incredibil făcut de Raţiu! Unul dintre puținii jucatori români care excelează într-un campionat de top. Respect!” au fost doar câteva dintre comentariile de apreciere la adresa jucătorului naţionalei.
View this post on Instagram
A post shared by Echipa națională a României (@echipanationala)
- Anunţul lui Gino Iorgulescu despre selecţionerul cu care România merge la baraj: “Ce poate face cel care vine?”
- Cât câştigă Mircea Lucescu la naţionala României. Adevărul despre salariul lui: “Leşinaţi!”
- “Ne dorim acelaşi lucru” Ion Ţiriac a spus ce a vorbit cu Gică Hagi despre naţionala de fotbal a României
- “Rămâne Mircea Lucescu şi la baraj?” Gică Hagi, o nouă reacţie virală
- Ce salariu are un jucător de la naţionala San Marino? Radu Drăguşin câştigă de 280 de ori mai mult