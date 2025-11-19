Gestul lui Andrei Raţiu pentru un fan care a străbătut mii de kilometri pentru a-l vedea cu San Marino! - Antena Sport

Andrei Raţiu, chiar înainte de a-i da ghetele lui suporterului / captura Instagram Echipa naţională de fotbal a României

Andrei Raţiu i-a făcut o surpriză extraordinar de plăcută unui fan venit alături de familie din Almeria să urmărească naţionala României în meciul cu San Marino, transmis în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Raţiu i-a dat tânărului ghetele sale, cu care a evoluat în victoria cu 7-1 a tricolorilor cu San Marino, şi a plecat în jambiere spre vestiare. Raţiu a înscris golul de 6-1, în minutul 82 al meciului.

Andrei Raţiu, gest superb pentru un tânăr suporter care a venit de la mii de kilometri să îl vadă cu San Marino

“Nu îmi vine să cred. E un vis, e jucătorul meu preferat.

Suntem din Spania, din Almeria şi am venit aici să vedem echipa naţională, în special pe Raţiu”, a mărturisit puştiul, într-un clip video postat pe reţelele de socializare ale echipei naţionale de fotbal a României.

3.535 de kilometri sunt de la Almeria la Ploieşti.