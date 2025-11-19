Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gestul lui Andrei Raţiu pentru un fan care a străbătut mii de kilometri pentru a-l vedea cu San Marino! - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Gestul lui Andrei Raţiu pentru un fan care a străbătut mii de kilometri pentru a-l vedea cu San Marino!
VIDEO

Gestul lui Andrei Raţiu pentru un fan care a străbătut mii de kilometri pentru a-l vedea cu San Marino!

Bogdan Stănescu Publicat: 19 noiembrie 2025, 14:24

Comentarii
Gestul lui Andrei Raţiu pentru un fan care a străbătut mii de kilometri pentru a-l vedea cu San Marino!

Andrei Raţiu, chiar înainte de a-i da ghetele lui suporterului / captura Instagram Echipa naţională de fotbal a României

Andrei Raţiu i-a făcut o surpriză extraordinar de plăcută unui fan venit alături de familie din Almeria să urmărească naţionala României în meciul cu San Marino, transmis în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Raţiu i-a dat tânărului ghetele sale, cu care a evoluat în victoria cu 7-1 a tricolorilor cu San Marino, şi a plecat în jambiere spre vestiare. Raţiu a înscris golul de 6-1, în minutul 82 al meciului.

Andrei Raţiu, gest superb pentru un tânăr suporter care a venit de la mii de kilometri să îl vadă cu San Marino

“Nu îmi vine să cred. E un vis, e jucătorul meu preferat.

Suntem din Spania, din Almeria şi am venit aici să vedem echipa naţională, în special pe Raţiu”, a mărturisit puştiul, într-un clip video postat pe reţelele de socializare ale echipei naţionale de fotbal a României.

3.535 de kilometri sunt de la Almeria la Ploieşti.

Reclamă
Reclamă

Clipul postat pe contul oficial de Instagram al echipei naţionale a adunat aproape 15.000 de like-uri în câteva ore. Raţiu a primit numeroase comentarii în care fanii l-au lăudat pentru gestul făcut.

“De aia îl iubesc! Cel mai modest, bun, muncitor și constant jucător”, “Ce frumos”, “Am fost acolo și am văzut momentul. Prea frumos”, “De asta îl îndrăgesc enorm! Ești minunat, Andrei! Mi-au dat şi lacrimile de emoție… Să fiți bine, sănătoși, tu și frumoasa ta familie!” şi “Un gest incredibil făcut de Raţiu! Unul dintre puținii jucatori români care excelează într-un campionat de top. Respect!” au fost doar câteva dintre comentariile de apreciere la adresa jucătorului naţionalei.

 
View this post on Instagram
 
A post shared by Echipa națională a României (@echipanationala)

Câştigă 10.000 € pe lună şi lucrează doar 8 luni pe an. Amalie munceşte într-un domeniu dominat de bărbaţiCâştigă 10.000 € pe lună şi lucrează doar 8 luni pe an. Amalie munceşte într-un domeniu dominat de bărbaţi
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Crezi că ar trebui ca Mircea Lucescu să fie pe banca naţionalei şi la baraj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Bătaie pe joburi într-un domeniu surpriză. Studenții români aleargă după salarii de până la 14.000 lei
Observator
Bătaie pe joburi într-un domeniu surpriză. Studenții români aleargă după salarii de până la 14.000 lei
Mitică Dragomir, reacție-șoc după votarea Legii Novak. A rostit un singur cuvânt, apoi a mărit procentele! Exclusiv
Fanatik.ro
Mitică Dragomir, reacție-șoc după votarea Legii Novak. A rostit un singur cuvânt, apoi a mărit procentele! Exclusiv
15:21
Gigi Becali, prima reaţie după ce cluburile sunt obligate să folosească 40% sportivi români! “Să vedem CFR-ul…”
15:15
Italienii au numit starul României înainte de tragerea la sorți a barajului pentru World Cup. Analiza făcută
14:56
Vizită fulger a lui Cristi Chivu în România: “Multă lume nu știe…” Locul unde a fost surprins
14:18
Anunţul lui Gino Iorgulescu despre selecţionerul cu care România merge la baraj: “Ce poate face cel care vine?”
13:50
Cluburile, obligate să folosească 40% sportivi români! A fost adoptată Legea Novak
13:38
“Am câştigat deja Cupa Mondială” Fără selecţionerul legendar pe bancă, au scris istorie şi merg la World Cup!
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor 2 Lotul ales de Mircea Lucescu pentru România – San Marino. Trei jucători, OUT 3 VIDEORomânia – San Marino 7-1. Tricolorii i-au “distrus” pe amatori după ce oaspeţii au deschis scorul 4 UPDATEFlorin Cernat, cale liberă spre FCSB. FC Voluntari a anunţat plecarea sa de la echipă 5 Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi 6 Sabrina Voinea, abuzată verbal de mama ei! Imagini teribile din sala de gimnastică: “Mami, nu mai pot!”
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor