Gigi Becali, derapaj la adresa lui Michael Oliver! Cum l-a putut numi: "N-am văzut în viaţa mea" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) l-a făcut praf pe arbitrul englez Michael Oliver (40 de ani), după prestaţia acestuia din meciul Bosnia – România 3-1.

Deranjat că Oliver nu a dat roşu la cotul lui Tabakovic, Becali l-a jignit pe Michael Oliver. Becali a comis şi un derapaj, numindu-l “nebun” pe centralul englez.

Becali, derapaj la adresa lui Michael Oliver

“Aia n-a fost bărbăţie. Bărbăţie e altceva, nu să fii şiret, ordinar. Bărbăţie nu înseamnă să spargi capul, să dai coate, că e un arbitru nebun englez. În bărbăţie intră mai multe, inclusiv fair-play. Dacă tu eşti bagabont… Mă refer la jocul lor, nu se joacă fotbalul aşa.

Altfel de război, nu că îţi rup capul, îţi rup picioarele că e un arbitru tâmpit.

Nu am văzut asemenea arbitraj în viaţa mea, de când sunt copil. Eu ştiu că fotbalul se joacă cu mingea. Trântă făceam când eram copil, puneam piedică.