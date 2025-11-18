Ianis Hagi, promisiune uriaşă după ce tricolorii au "distrus" San Marino: "Ne calificăm la Mondial" - Antena Sport

Ianis Hagi, care a înscris un gol în România – San Marino 7-1, partidă care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, a promis imediat după meci că tricolorii vor fi la Mondial.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena. Ianis Hagi a spus că nu contează cu cine vom juca, România va fi la Mondial.

Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE în AntenaPLAY

Ianis Hagi, după România – San Marino 7-1: “Ne calificăm la Mondial. Vrem să facem fericită o ţară întreagă”

“(n.r: Ianis, un scor fluviu, din păcate nu ne ajută prea mult. Cum a fost în seara asta?) Trebuia să câştigăm, să ne facem datoria în faţa fanilor, că au venit să stea cu noi 90 de minute în ploaie.

Ne pare rău că n-am reuşit să ne calificăm la Mondialul din SUA prin aceste calificări. Am câştigat dreptul să mergem la baraj. Aşa cum am spus-o înainte mergem cu toate forţele în martie şi să ne vedem în SUA.

Nu contează (n.r: adversarul de la baraj). Mergem acolo în martie şi ştim că ne calificăm la Mondial în SUA pentru că asta ne dorim şi vrem să facem fericită o ţară întreagă”, a declarat Ianis Hagi în exclusivitate pentru AntenaSport.