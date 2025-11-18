Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ianis Hagi, promisiune uriaşă după ce tricolorii au "distrus" San Marino: "Ne calificăm la Mondial" - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Ianis Hagi, promisiune uriaşă după ce tricolorii au “distrus” San Marino: “Ne calificăm la Mondial”
EXCLUSIV

Ianis Hagi, promisiune uriaşă după ce tricolorii au “distrus” San Marino: “Ne calificăm la Mondial”

Publicat: 18 noiembrie 2025, 23:54

Comentarii
Ianis Hagi, promisiune uriaşă după ce tricolorii au distrus San Marino: Ne calificăm la Mondial

Ianis Hagi / AntenaSport

Ianis Hagi, care a înscris un gol în România – San Marino 7-1, partidă care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, a promis imediat după meci că tricolorii vor fi la Mondial.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena. Ianis Hagi a spus că nu contează cu cine vom juca, România va fi la Mondial.

  • Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE în AntenaPLAY

Ianis Hagi, după România – San Marino 7-1: “Ne calificăm la Mondial. Vrem să facem fericită o ţară întreagă”

“(n.r: Ianis, un scor fluviu, din păcate nu ne ajută prea mult. Cum a fost în seara asta?) Trebuia să câştigăm, să ne facem datoria în faţa fanilor, că au venit să stea cu noi 90 de minute în ploaie.

Ne pare rău că n-am reuşit să ne calificăm la Mondialul din SUA prin aceste calificări. Am câştigat dreptul să mergem la baraj. Aşa cum am spus-o înainte mergem cu toate forţele în martie şi să ne vedem în SUA.

Nu contează (n.r: adversarul de la baraj). Mergem acolo în martie şi ştim că ne calificăm la Mondial în SUA pentru că asta ne dorim şi vrem să facem fericită o ţară întreagă”, a declarat Ianis Hagi în exclusivitate pentru AntenaSport.

Reclamă
Reclamă

România – San Marino 7-1

Naţionala României a câştigat ultimul meci disputat în acest an, scor 7-1, cu San Marino, în preliminariile CM-2026. Partida a fost live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Tricolorii au încheiat grupa H pe locul 3 şi vor fi nevoiţi să treacă de baraj pentru a ajunge în America.

La Ploieşti, pe ploaie, ultima echipă din clasamentul FIFA, locul 210, San Marino a deschis scorul încă din minutul 2, prin Nicolas Giacopetti, un tânăr de 19 ani. Tricolorii au restabilit egalitatea în minutul 13, printr-un autogol. Bîrligea a centrat de pe stânga şi Dante Rossi, vrând să respingă, a trimis în propria poartă. Dennis Man a ratat şansa unui gol, în minutul 25, însă minutul 29 a adus desprinderea pentru tricolori. Florin Tănase i-a pasat lui Baiaram, acesta a pătruns şi a înscris cu un şut la colţul lung, mingea trecând pe sub portarul Colombo. Este primul gol al lui Baiaram pentru echipa naţională.

Românii s-au aflat aproape de 3-1 în minutul 38, când Colombo a respins incredibil lovitura de cap a lui Vlad Dragomir, dar scorul pauzei a fost totuşi 3-1, după ce Bancu a oferit pasa şi Man a înscris din careu.

Alimentele din produsele ambalate pentru copii, duse la analize. Pot provoca probleme foarte graveAlimentele din produsele ambalate pentru copii, duse la analize. Pot provoca probleme foarte grave
Reclamă

În partea secundă, portarul Colombo l-a blocat pe Bîrligea, în minutul 48, iar Dennis Man a şutat slab la colţul lung în minutul 55, dându-i şansa lui Colombo să oprească mingea.

După numai două minute oaspeţii au înscris din nou în propria poartă, Valentini deviind centrarea lui Bancu. Intrat în locul lui Tănase, Ianis Hagi a înscris al cincilea gol al tricolorilor, în minutul 76, după o pasă a lui Baiaram.

Finalul a mai adus două goluri pentru tricolori. Raţiu a făcut 6-1 în minutul 82, din pasa lui Bancu pentru ca Louis Munteanu să închidă tabela, cu un gol dintr-un penalty obţinut de Petrila, în minutul 86. S-a terminat România – San Marino 7-1 şi tricolorii au încheiat pe locul al treilea grupa H, cu 13 puncte.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pleacă Mircea Lucescu după meciul României cu San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
De ce au început românii să refuze joburile din străinătate. Unele oferă salarii de 8 ori mai mari
Observator
De ce au început românii să refuze joburile din străinătate. Unele oferă salarii de 8 ori mai mari
Ce se află, de fapt, în spatele raportului BNR. Avertisment dur pentru români: taxe până la 300%, impozite duble la mașini și inflație scăpată de sub control
Fanatik.ro
Ce se află, de fapt, în spatele raportului BNR. Avertisment dur pentru români: taxe până la 300%, impozite duble la mașini și inflație scăpată de sub control
23:51
Dramatism total! Scoția a învins în prelungiri Danemarca și e la Mondial! Nordicii pot juca barajul cu România
23:48
Posibilele adversare ale României la barajul pentru Cupa Mondială. Tragerea la sorți (joi, 14:00, Antena 1 și AntenaPLAY)
23:25
VIDEORomânia – San Marino 7-1. Tricolorii i-au “distrus” pe amatori după ce oaspeţii au deschis scorul
22:35
VideoŞtefan Baiaram a marcat primul lui gol pentru naţionala României!
22:00
VideoLovitură de teatru la Ploieşti! San Marino a deschis scorul în minutul 2 al meciului cu România
21:41
EXCLUSIVGică Popescu a ales adversara de la baraj pentru România: “Nu ești la nivelul lor, stai acasă!”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor 2 Lotul ales de Mircea Lucescu pentru România – San Marino. Trei jucători, OUT 3 UPDATEFlorin Cernat, cale liberă spre FCSB. FC Voluntari a anunţat plecarea sa de la echipă 4 Sabrina Voinea, abuzată verbal de mama ei! Imagini teribile din sala de gimnastică: “Mami, nu mai pot!” 5 Florinel Coman, ca și plecat de la Al-Gharafa. Qatarezii au două variante 6 Echipa de start a României în meciul cu San Marino, ultimul al tricolorilor din aceste preliminarii!
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!
E oficial. A uitat trecutul de la FCSB şi a semnat cu Universitatea Craiova, Mihai Rotaru confirmă!E oficial. A uitat trecutul de la FCSB şi a semnat cu Universitatea Craiova, Mihai Rotaru confirmă!