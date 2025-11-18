Ianis Hagi, promisiune uriaşă după ce tricolorii au "distrus" San Marino: "Ne calificăm la Mondial" - Antena Sport

Ianis Hagi, care a înscris un gol în România – San Marino 7-1, partidă care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, a promis imediat după meci că tricolorii vor fi la Mondial.
World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena. Ianis Hagi a spus că nu contează cu cine vom juca, România va fi la Mondial.
- Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE în AntenaPLAY
Ianis Hagi, după România – San Marino 7-1: “Ne calificăm la Mondial. Vrem să facem fericită o ţară întreagă”
“(n.r: Ianis, un scor fluviu, din păcate nu ne ajută prea mult. Cum a fost în seara asta?) Trebuia să câştigăm, să ne facem datoria în faţa fanilor, că au venit să stea cu noi 90 de minute în ploaie.
Ne pare rău că n-am reuşit să ne calificăm la Mondialul din SUA prin aceste calificări. Am câştigat dreptul să mergem la baraj. Aşa cum am spus-o înainte mergem cu toate forţele în martie şi să ne vedem în SUA.
Nu contează (n.r: adversarul de la baraj). Mergem acolo în martie şi ştim că ne calificăm la Mondial în SUA pentru că asta ne dorim şi vrem să facem fericită o ţară întreagă”, a declarat Ianis Hagi în exclusivitate pentru AntenaSport.
România – San Marino 7-1
Naţionala României a câştigat ultimul meci disputat în acest an, scor 7-1, cu San Marino, în preliminariile CM-2026. Partida a fost live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Tricolorii au încheiat grupa H pe locul 3 şi vor fi nevoiţi să treacă de baraj pentru a ajunge în America.
La Ploieşti, pe ploaie, ultima echipă din clasamentul FIFA, locul 210, San Marino a deschis scorul încă din minutul 2, prin Nicolas Giacopetti, un tânăr de 19 ani. Tricolorii au restabilit egalitatea în minutul 13, printr-un autogol. Bîrligea a centrat de pe stânga şi Dante Rossi, vrând să respingă, a trimis în propria poartă. Dennis Man a ratat şansa unui gol, în minutul 25, însă minutul 29 a adus desprinderea pentru tricolori. Florin Tănase i-a pasat lui Baiaram, acesta a pătruns şi a înscris cu un şut la colţul lung, mingea trecând pe sub portarul Colombo. Este primul gol al lui Baiaram pentru echipa naţională.
Românii s-au aflat aproape de 3-1 în minutul 38, când Colombo a respins incredibil lovitura de cap a lui Vlad Dragomir, dar scorul pauzei a fost totuşi 3-1, după ce Bancu a oferit pasa şi Man a înscris din careu.
În partea secundă, portarul Colombo l-a blocat pe Bîrligea, în minutul 48, iar Dennis Man a şutat slab la colţul lung în minutul 55, dându-i şansa lui Colombo să oprească mingea.
După numai două minute oaspeţii au înscris din nou în propria poartă, Valentini deviind centrarea lui Bancu. Intrat în locul lui Tănase, Ianis Hagi a înscris al cincilea gol al tricolorilor, în minutul 76, după o pasă a lui Baiaram.
Finalul a mai adus două goluri pentru tricolori. Raţiu a făcut 6-1 în minutul 82, din pasa lui Bancu pentru ca Louis Munteanu să închidă tabela, cu un gol dintr-un penalty obţinut de Petrila, în minutul 86. S-a terminat România – San Marino 7-1 şi tricolorii au încheiat pe locul al treilea grupa H, cu 13 puncte.
- Ştefan Baiaram a marcat primul lui gol pentru naţionala României!
- Lovitură de teatru la Ploieşti! San Marino a deschis scorul în minutul 2 al meciului cu România
- România U21 – Spania U21 0-2. Ibericii, victorie fără emoţii cu tricolorii la Sibiu
- Ionuţ Radu, prima reacţie după ce a ratat ultimul meci al României din preliminarii, cu San Marino!
- Surprizele pregătite de Mircea Lucescu în România – San Marino