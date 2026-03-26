Ianis Hagi și-a găsit cu greu cuvintele după Turcia – România. Ce a spus despre venirea lui Gică Hagi la națională

Ianis Hagi, căpitanul naționalei României din barajul cu Turcia, a oferit o primă reacție după ce “tricolorii” au ratat o nouă calificare la Mondial. Mijlocașul lui Alanyaspor le-a cerut scuze suporterilor naționalei și a analizat prestația sa și a colegilor săi, după care a discutat și despre venirea lui Gică Hagi în locul lui Mircea Lucescu.
România a fost învinsă cu 1-0 de Turcia grație unui gol marcat în startul reprizei secunde de Ferdi Kadigolu, fundașul stânga al formației lui Montella. Astfel, “tricolorii” vor mai avea de așteptat încă patru ani cel puțin pentru a se califica la o Cupă Mondială, iar pe 31 martie urmează să dispute un amical contra pierzătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo.
Discursul lui Ianis Hagi după Turcia – România 1-0: “Ne pare rău”
După finalul meciului de pe Beșiktaș Park, Ianis Hagi s-a arătat dezamăgit de ratarea calificării la turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic. Mijlocașul de 27 de ani a mai spus că o neatenție a decis partida care a fost tranșată de o fază superbă creată de Guler și Kadioglu.
În ceea ce privește venirea iminentă a lui Gică Hagi în locul lui Mircea Lucescu, Ianis nu a dorit să dea vreun răspuns și a dezvăluit că este dificil să se gândescă la ziua de mâine, darămite să vadă într-un viitor îndepărtat.
“Ne pare rău pentru cei de acasă, pentru cei care au călătorit aici alături de noi, au crezut în noi, noi le-am cerut să creadă în noi și în seara asta n-am reușit să îi facem fericiți. Singurul lucru rămâne să ținem capul jos și să mergem înapoi la muncă.
Dezamigărea este mare, ne așteptam mai mult și noi, credeam că va fi mai bine, n-a fost. Am încercat să ne adaptăm cât de mult posibil la joc, știam că partea ofensivă nu ne ieșea, tot ce am încercat să lucrăm, faza de construcție nu ne-a ieșit, apoi am încercat să controlăm jocul din faza defensivă.
Am reușit o repriză, în marte și a doua, însă la nivelul ăsta o neatenție poate face diferența. Ne pare rău, dezamăgirea este imensă, rămâne să mergem acasă, să muncim, noi să credem în continuare ca apoi să câștigăm încrederea suporterilor.
(n.r. Se tot zvonește că după domnul Lucescu va veni tatăl tău, Gică Hagi. Poate crea și reforma echipa națională?) Mi-este tare greu să mă gândesc la ziua de mâine, mi-ar fi imposibil să mă gândesc ce ar fi din vară încolo, ce gânduri are federația. Rămâne să muncim, să devenim mai buni, să credem mai mult și sperăm ca în viitor să avem zile mai bune“, a spus Ianis Hagi în exclusivitate pentru AntenaSport.
