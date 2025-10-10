Imagini de la antrenamentul naţionalei, cu două zile înaintea meciului crucial cu Austria! - Antena Sport

Pe contul echipei naţionale de fotbal a României au apărut imagini de la antrenamentul naţionalei. Mai sunt două zile până la meciul crucial al tricolorilor cu Austria.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România – Austria e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45. Partida se dispută pe Arena Naţională.

Imagini de la antrenamentul echipei naţionale

“Meciul cu Austria e aproape! Tricolorii pregătesc duelul decisiv de duminică, de pe Arena Națională #HaiRomania 🇷🇴”, a fost mesajul postat de administratorii contului de Facebook al echipei naţionale.

România îşi joacă în meciul cu Austria ultima şansă la primul loc în grupă. Tricolorii trebuie să câştige toate cele 3 meciuri rămase în grupă, cu Austria, Bosnia şi San Marino şi să beneficieze şi de jocul rezultatelor pentru a mai merge direct la World Cup 2026, turneu final care se vede exclusiv în Universul Antena.