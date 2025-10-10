Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Imagini de la antrenamentul naţionalei, cu două zile înaintea meciului crucial cu Austria! - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Imagini de la antrenamentul naţionalei, cu două zile înaintea meciului crucial cu Austria!
Foto

Imagini de la antrenamentul naţionalei, cu două zile înaintea meciului crucial cu Austria!

Publicat: 10 octombrie 2025, 22:11

Comentarii
Imagini de la antrenamentul naţionalei, cu două zile înaintea meciului crucial cu Austria!
galerie foto Galerie (9)

Imagine de la antrenamentul naţionalei / Facebook Echipa naţională

Pe contul echipei naţionale de fotbal a României au apărut imagini de la antrenamentul naţionalei. Mai sunt două zile până la meciul crucial al tricolorilor cu Austria.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România – Austria e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45. Partida se dispută pe Arena Naţională.

Imagini de la antrenamentul echipei naţionale

“Meciul cu Austria e aproape! Tricolorii pregătesc duelul decisiv de duminică, de pe Arena Națională #HaiRomania 🇷🇴”, a fost mesajul postat de administratorii contului de Facebook al echipei naţionale.

România îşi joacă în meciul cu Austria ultima şansă la primul loc în grupă. Tricolorii trebuie să câştige toate cele 3 meciuri rămase în grupă, cu Austria, Bosnia şi San Marino şi să beneficieze şi de jocul rezultatelor pentru a mai merge direct la World Cup 2026, turneu final care se vede exclusiv în Universul Antena.

Reclamă
Reclamă

Austria are maximum de puncte după 5 meciuri disputate în grupa H de calificare la Campionatul Mondial. Pe locul 2 în grupa României e Bosnia, cu 13 puncte, după 6 jocuri. România se află pe 3, cu 7 puncte după 5 meciuri.

+(9)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca România în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Sângera, plângea, o durea". Ultimele ore din viaţa Mădălinei, moartă la 29 de ani, după naştere
Observator
"Sângera, plângea, o durea". Ultimele ore din viaţa Mădălinei, moartă la 29 de ani, după naştere
Ce relație ar fi avut Simona Halep și Sorana Cîrstea. Jurnalistul Radu Banciu e convins că existau tensiuni între cele două
Fanatik.ro
Ce relație ar fi avut Simona Halep și Sorana Cîrstea. Jurnalistul Radu Banciu e convins că existau tensiuni între cele două
22:08
Mihai Stoica a ieșit la atac după amicalul cu Moldova: „Trei ‘topoare’ în 5 minute”
21:50
EXCLUSIVCostel Gâlcă a spus ce relaţie are cu patronul Rapidului, Dan Şucu
21:45
LIVE SCOREFranţa – Azerbaidjan 0-0. Germania – Luxemburg, Kosovo – Slovenia. Meciurile zilei din preliminarii
21:17
VideoRomânii şi moldovenii s-au avut ca fraţii pe Arena Naţională. S-au distrat împreună în Arena Fanilor
20:59
Adrian Iencsi surprinde, după România U20 – Cehia U20 2-2: „Ne-am descurcat destul de bine”
20:56
România U21 – Serbia U21 0-1. Tricolorii pierd la limită disputa de la Arad
Vezi toate știrile
1 FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!” 2 Kyros Vassaras a dat verdictul! Cum trebuia judecată faza la care Bancu a fost eliminat în Craiova – Dinamo 3 Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină” 4 Adrian Ilie a dat cărţile pe faţă! Va deveni acţionar al unui club din România. Se naşte o nouă forţă 5 Adrian Șut, convocat de urgență la națională pentru meciul cu Austria. Pe cine a înlocuit 6 Oraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasă
Citește și