Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Ionuț Radu s-a decis! Ce se întâmplă cu portarul României la barajul cu Turcia pentru Cupa Mondială

Andrei Nicolae Publicat: 25 martie 2026, 20:35

Comentarii
Ionuț Radu, în timpul unui antrenament

Ionuț Radu s-a antrenat normal la antrenamentul de miercuri seara al României înainte de barajul cu Turcia, iar după pregătirea respectivă a luat decizia cu privire la prezența sa între buturile “tricolore”. Portarul Celtei Vigo va fi titular în semifinala play-off-ului pentru Cupa Mondială de la Istanbul, în ciuda unor dureri pe care le-a resimțit.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România o va înfrunta joi de la ora 19:00 pe Turcia într-un meci de totul sau nimic din barajul pentru Cupa Mondială, iar o incertitudine pe care o avea selecționerul Mircea Lucescu se lega de postul de portar, unde Ionuț Radu nu știa sigur dacă va juca. Goalkeeper-ul de 28 de ani este însă pregătit să riște, iar el va fi omul care va apăra poarta naționalei noastre.

Ionuț Radu, titular în Turcia – România

Radu a acuzat mici dureri la antrenament, însă este gata să le ignore pentru a-i ajuta pe “tricolori” să aibă o defensivă mai sigură pe ea. “Simte ceva, are o jenă atunci când împinge în picior, dar va trece peste orice obstacol! Apără mâine“, au spus sursele gsp.ro.

Până acum, prezența lui Radu în primul 11 era incertă, iar inclusiv Mircea Lucescu nu a oferit un răspuns concret privind prezența sa în poartă. Portarul Celtei Vigo se accidentase pe 22 martie într-un duel din La Liga cu Alaves în a doua repriză, însă a forțat și a continuat până la final, după care nu a putut să iasă pe propriile picioare de pe teren.

Inițial, “Il Luce” l-a convocat pe Laurențiu Popescu în locul său, semn că Radu ar fi fost OUT, însă portarul a decis până la urmă să se alăture marți lotului, după ce Celta Vigo a confirmat că problema sa nu se leagă de o leziune a mușchiului, ci doar de o contuzie. Prezența sa în poartă era totuși în continuare incertă, însă acum se știe faptul că va fi titular.

Reclamă
Reclamă

Echipa probabilă a României la barajul cu Turcia:

Radu – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu – Marin, Dragomir, I. Hagi – Man, Bîrligea, Mihăilă

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine ar trebui să fie titular în poarta României la barajul cu Turcia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Vezi toate știrile
