Jucătorii naţionalei criticaţi de Ilie Dumitrescu după dezastrul din Bosnia! Ianis Hagi se află printre ei - Antena Sport

Ianis Hagi (27 de ani) nu a prins un meci bun cu Bosnia, iar Ilie Dumitrescu nu s-a ferit să spună acest lucru.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ilie Dumitrescu este de părere că Ianis Hagi şi Vlad Dragomir (26 de ani) nu au fost în formă. Componentul Generaţiei de Aur a comentat şi cartonaşul roşu luat de Drăguş.

Ilie Dumitrescu: “Ianis Hagi și Dragomir nu au fost într-o formă bună”

“Am jucat foarte bine în prima repriză, ne-am creat ocazii clare și am mai avut șanse prin Man. După pauză, Barbarez a fost inspirat, a mutat foarte bine. Din dreapta au plecat toate acțiunile lor. Am suferit în zona duelurilor, nu am mai pus probleme.

Drăguș nu s-a informat, pune piciorul, gata, 10 oameni. A vrut să joace mingea. Dacă se informa că vine adversar, probabil că evita procedeul ăsta. Am suferit și la mijloc. Nici Ianis Hagi și nici Dragomir nu au fost într-o formă bună. Cu Austria au prins o seară bună, dar azi nu”, a declarat Ilie Dumitrescu pentru digisport.ro.

Bosnia – România 3-1. Dezastru pentru tricolori după pauză. Am ratat şi locul 2 în grupă!

Reprezentativa României a fost învinsă, sâmbătă seară, la Zenica, scor 3-1, de selecţionata din Bosnia-Herţegovina, în penultima etapă a grupei H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. Ca urmare a rezultatelor de sâmbătă, naţionala tricoloră a pierdut şansa de a se califica direct la turneul final sau de a ajunge în play-off din grupele preliminare. Tricolorii mai au şansa barajului CM 2026 prin traseul Ligii Naţiunilor, în urma performanţelor de anul trecut.