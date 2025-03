Jucătorii naţionalei criticaţi de Marius Lăcătuş după România - Bosnia 0-1: "Mă aşteptam la mai mult de la ei" - Antena Sport

„Nu mi-a plăcut cum am început jocul cu Bosnia. Parcă am început așa…, într-un ritm foarte lent, fără pic de agresivitate. Reacția pe care am avut-o după gol nu a fost una foarte bună.

Spun acest lucru gândindu-mă în primul rând la realizările individuale ale unor jucători. Mă refer la Dennis Man, Florin Tănase, Nicușor Stanciu, chiar la Răzvan Marin. Mă așteptam la ei să aibă o prezență mult mai mare pe faza ofensivă decât au făcut-o la acest joc”, a declarat Marius Lăcătuş pentru digisport.ro.

România – Bosnia 0-1

În meciul România – Bosnia 0-1, transmis în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, oaspeţii au avut prima ocazie a partidei de pe Arena Naţională, prin Demirovic, în minutul 2, iar golul a picat în poarta lui Niţă, în minutul 14, când Kolasinac a fost omul cu assistul, iar Armin Gigovic a deschis scorul. Denis Drăguş a ratat prima ocazie importantă pentru tricolori, în minutul 26, când a şutat pe lângă poartă, iar acelaşi jucător nu a reuşit să înscrie din careul mic, în al treilea minut de prelungire din prima parte.