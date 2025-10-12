Kosovarii au răbufnit după incidentele din timpul meciului Serbia - Albania, condus de Istvan Kovacs - Antena Sport

Federaţia de Fotbal din Kosovo a emis un comunicat prin care să atragă atenţia în legătură cu scandările apărute pe stadionul Stadion Dubocica din Leskovac, în timpul meciului Serbia – Albania, 0-1, care l-a avut la centru pe Istvan Kovacs.

“Kosovo e Serbia” s-a auzit pe Stadion Dubocica din Leskovac, acolo unde a apărut şi o hartă a statului Kosovo, care avea steagul Serbiei peste.

Kosovarii au răbufnit după incidentele din timpul meciului Serbia – Albania

“Federaţia de Fotbal a statului Kosovo condamnă scandările împotriva Kosovo şi bannerele provocatoare din timpul meciului dintre Serbia şi Albania. Condamnăm şi mesajul de pe stadion cu steagul Serbiei peste harta Kosovo, în timpul aceluiaşi meci.

Din păcate, aceste scene nu se văd pentru prima oară pe stadioanele din Serbia. Federaţia din Kosovo crede că asemenea acţiuni se află în contradicţie cu spiritul de fair-play şi cu valorile impuse de UEFA şi FIFA.

Federaţia de Fotbal din Kosovo va continua să apere cu demnitate valorile sportului, dar şi respectul şi egalitatea dintre oameni şi recomandă ca orice teren din Europa să fie un loc unde se joacă fotbal, nu unde se împrăştie ura”, este comunicatul kosovarilor, conform sportal.blic.rs.