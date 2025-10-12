Kosovarii au răbufnit după incidentele din timpul meciului Serbia - Albania, condus de Istvan Kovacs - Antena Sport

Federaţia de Fotbal din Kosovo a emis un comunicat prin care să atragă atenţia în legătură cu scandările apărute pe stadionul Stadion Dubocica din Leskovac, în timpul meciului Serbia – Albania, 0-1, care l-a avut la centru pe Istvan Kovacs.
“Kosovo e Serbia” s-a auzit pe Stadion Dubocica din Leskovac, acolo unde a apărut şi o hartă a statului Kosovo, care avea steagul Serbiei peste.
Kosovarii au răbufnit după incidentele din timpul meciului Serbia – Albania
“Federaţia de Fotbal a statului Kosovo condamnă scandările împotriva Kosovo şi bannerele provocatoare din timpul meciului dintre Serbia şi Albania. Condamnăm şi mesajul de pe stadion cu steagul Serbiei peste harta Kosovo, în timpul aceluiaşi meci.
Din păcate, aceste scene nu se văd pentru prima oară pe stadioanele din Serbia. Federaţia din Kosovo crede că asemenea acţiuni se află în contradicţie cu spiritul de fair-play şi cu valorile impuse de UEFA şi FIFA.
Federaţia de Fotbal din Kosovo va continua să apere cu demnitate valorile sportului, dar şi respectul şi egalitatea dintre oameni şi recomandă ca orice teren din Europa să fie un loc unde se joacă fotbal, nu unde se împrăştie ura”, este comunicatul kosovarilor, conform sportal.blic.rs.
Istvan Kovacs, criticat dur în Albania
Istvan Kovacs a atras atenția fanilor din Albania în urma unei decizii luate în partida “de foc” cu Serbia din preliminariile pentru Cupa Mondială, câștigată de echipa lui Sylvinho. Rey Manaj, jucătorul care a marcat unicul gol al partidei, a fost sancționat de arbitrul român după un gest prin care a provocat suporterii de pe micul stadion din Leskovac.
Partida din Serbia dintre vecinii României și Albania se anunța una extrem de tensionată, iar acest lucru a fost confirmat încă din startul meciului. Suporterii gazdelor au huiduit imnul rivalilor și au scandat: “Kosovo e Serbia“.
Drept răspuns, Rey Manaj și-a celebrat reușita din prelungirile primei reprize făcând semnul vulturului albanez, un gest care a înfuriat suporterii sârbi. Pentru a fi sigur că astfel de lucruri nu se mai întâmplă, Kovacs l-a sancționat pe fotbalistul Al Sharjah cu un cartonaș galben, iar albanezii nu au ezitat să îl critice:
“De ce naiba a primit cartonaș galben? Nu mai avem voie să ne facem propriul simbol acum“, au scris cei de la Albanian Football.
- România – Austria, LIVE VIDEO (Duminică, 21:45). Lotul ales de Mircea Lucescu. 6 jucători sunt OUT
- Decizia incredibilă luată de Mircea Lucescu în ziua meciului România – Austria. Ce i-a anunţat pe jucători
- Misiune şi mai grea pentru România în faţa Austriei! Anunţul făcut înaintea meciului
- “Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
- Selecționerul Serbiei și-a dat demisia după meciul pierdut cu Istvan Kovacs la centru: “Nu mă așteptam la asta”