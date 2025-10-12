Omagiu emoționat pentru Jordi Alba în fața suporterilor lui Inter Miami - Antena Sport

Închide meniul
VIDEO

Andrei Nicolae Publicat: 12 octombrie 2025, 13:43

Jordi Alba, în momentul omagiului adus de Inter Miami / Profimedia

Meciul dintre Inter Miami şi Atlanta United a fost marcat de o dublă a lui Lionel Messi şi de un omagiu emoţionant adus lui Jordi Alba, care şi-a anunţat recent retragerea din activitate.

Această întâlnire, marcată de complicitatea evidentă dintre Messi şi Alba (3 goluri şi 2 pase decisive) pe teren, s-a încheiat cu multă emoţie.

VIDEO | Omagiul lui Inter Miami pentru Jordi Alba

La fluierul final, i s-a adus un omagiu lui Jordi Alba pentru a-i saluta cariera şi trecerea pe la Inter Miami. Un videoclip, proiectat pe ecranele Chase Stadium, a reunit mesajele colegilor săi de echipă, care i-au lăudat profesionalismul, rolul de lider şi impactul în cadrul clubului, potrivit news.ro.

Pe 7 octombrie, Jordi Alba (36 de ani) a anunţat că se va retrage la sfârşitul sezonului Major League Soccer (MLS), la sfârşitul anului 2025. Acum mai are de disputat un singur meci din sezonul regular cu Inter Miami, în etapa a 34-a a campionatului, în deplasare împotriva echipei Nashville FC, duminică, 19 octombrie.

