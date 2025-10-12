Italienii au descoperit secretul lui Cristi Chivu. Cum își asigură românul liniștea în vestiar la Inter - Antena Sport

Cristi Chivu trece printr-o perioadă bună la Inter Milano, după un start de sezon care inițial a atras câteva critici. Recent, ziariștii de la Gazzetta dello Sport au realizat o analiză asupra unui detaliu interesant din vestiarul românului, și anume cum și-a integrat nou-veniții.

Jurnaliștii de la cel mai cunoscut cotidian de sport din Italia sunt de părere că doi factori îl fac pe Chivu un mentor bun pentru jucătorii transferați în această vară. În perioada de mercato, “nerazzurrii” au făcut transferuri de aproximativ 105 milioane de euro și au adus jucători precum Sucic, Luis Henrique, Bonny, Pio Esposito, Diouf sau Akanji.

Potrivit gazzetta.it, antrenorul român a avut în gând să își protejeze jucătorii nou-aduși și să nu îi epuizeze. Chivu ar fi avut două metode prin care a vrut să atingă acest obiectiv, fie să folosească jucătorul respectiv alături de altul obișnuit cu tricoul “nerazzurro”, fie să joace în deplasare, departe de Giuseppe Meazza.

Planul lui Chivu pentru jucătorii săi

Ziariștii scriu despre “casa” Interului că poate crea o atmosferă apăsătoare, motiv pentru care nu și-a dorit să le ofere neapărat noilor aduși un debut pe teren propriu. Ulterior, Gazzetta dello Sport a analizat cum românul și-a pus concret planul în aplicare și a punctat și circumstanțele favorabile pe care le-a avut fostul fundaș.

Spre exemplu, Petar Sucic, care mai jucase și la Mondialul Cluburilor, nu a putut fi folosit în deplasare la primul meci ca titular. Croatul a fost aruncat în luptă chiar la debutul lui Chivu în Serie A, pe teren propriu, contra lui Torino. În schimb, Chivu l-a pus la mijloc alături de Barella și Mkhitaryan, doi oameni cu experiență. Merită menționat că dacă Calhanoglu nu ar fi fost suspendat, atunci Sucic nu ar fi fost titular.