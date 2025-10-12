Decizia incredibilă luată de Mircea Lucescu în ziua meciului România - Austria. Ce i-a anunţat pe jucători - Antena Sport

Mircea Lucescu face tot posibilul pentru a câştiga meciul România – Austria, ce se va desfăşura duminică seară, de la ora 21:45, pe Arena Naţională şi reprezintă ultima şansă a tricolorilor să ajungă direct la World Cup 2026.

Adversara României, Austria, e lider în grupa H a preliminariilor World Cup 2026. Naţionala lui Ralf Rangnick a câştigat toate cele 5 partide disputate în grupa H, învingându-le şi pe principalele contracandidate la primul loc, Bosnia şi România.

Decizia luată de Mircea Lucescu

Conform surselor Antena Sport, Il Luce a luat o decizie mai puţin obişnuită. Selecţionerul de 80 de ani le-a transmis jucătorilor că vor afla echipa de start când vor pleca cu autocarul spre stadion.

Totuşi, din informaţiile apărute în ultimele zile, lui Lucescu i-a rămas o singură decizie importantă de luat: cine va juca la mijlocul terenului, între Ianis Hagi şi Răzvan Marin.

Cum poate arăta echipa României

România (4-3-3): Radu – Raţiu, Burcă, Ghiţă, Chipciu – Răzvan Marin (Ianis Hagi), Marius Marin, Tănase – Man, Bîrligea, Mihăilă

Ce a făcut România în Grupa H

România a avut mai multe sincope în campania de până acum de calificare la Campionatul Mondial. A început cu o înfrângere acasă, cu Bosnia, scor 0-1, apoi a învins în deplasare San Marino, cu 5-1. A urmat înfrângerea din Austria, când trupa lui Ralf Rangnick s-a impus cu 2-1.