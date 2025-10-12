Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Decizia incredibilă luată de Mircea Lucescu în ziua meciului România - Austria. Ce i-a anunţat pe jucători - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Decizia incredibilă luată de Mircea Lucescu în ziua meciului România – Austria. Ce i-a anunţat pe jucători
EXCLUSIV

Decizia incredibilă luată de Mircea Lucescu în ziua meciului România – Austria. Ce i-a anunţat pe jucători

Publicat: 12 octombrie 2025, 12:37

Comentarii
Decizia incredibilă luată de Mircea Lucescu în ziua meciului România – Austria. Ce i-a anunţat pe jucători

Mircea Lucescu, în timpul unui meci - Profimedia Images

Mircea Lucescu face tot posibilul pentru a câştiga meciul România – Austria, ce se va desfăşura duminică seară, de la ora 21:45, pe Arena Naţională şi reprezintă ultima şansă a tricolorilor să ajungă direct la World Cup 2026.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Adversara României, Austria, e lider în grupa H a preliminariilor World Cup 2026. Naţionala lui Ralf Rangnick a câştigat toate cele 5 partide disputate în grupa H, învingându-le şi pe principalele contracandidate la primul loc, Bosnia şi România.

Decizia luată de Mircea Lucescu

Conform surselor Antena Sport, Il Luce a luat o decizie mai puţin obişnuită. Selecţionerul de 80 de ani le-a transmis jucătorilor că vor afla echipa de start când vor pleca cu autocarul spre stadion.

Totuşi, din informaţiile apărute în ultimele zile, lui Lucescu i-a rămas o singură decizie importantă de luat: cine va juca la mijlocul terenului, între Ianis Hagi şi Răzvan Marin.

Cum poate arăta echipa României

  • România (4-3-3): Radu – Raţiu, Burcă, Ghiţă, Chipciu – Răzvan Marin (Ianis Hagi), Marius Marin, Tănase – Man, Bîrligea, Mihăilă

Ce a făcut România în Grupa H

România a avut mai multe sincope în campania de până acum de calificare la Campionatul Mondial. A început cu o înfrângere acasă, cu Bosnia, scor 0-1, apoi a învins în deplasare San Marino, cu 5-1. A urmat înfrângerea din Austria, când trupa lui Ralf Rangnick s-a impus cu 2-1.

Reclamă
Reclamă

Golul tricolorilor a fost marcat în prelungiri de Florin Tănase. După înfrângerea cu Austria am reuşit să batem Cipru acasă, cu 2-0, dar în deplasarea din Cipru am făcut doar 2-2, după ce am condus cu 2-0.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca România în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul accidentului din Giurgiu. Marea pasiune a lui Eduard i-a adus sfârşitul la doar 17 ani
Observator
Filmul accidentului din Giurgiu. Marea pasiune a lui Eduard i-a adus sfârşitul la doar 17 ani
Cum arată Elena, sora lui Gică Hagi. E una dintre cele mai importante persoane din viața „Regelui”
Fanatik.ro
Cum arată Elena, sora lui Gică Hagi. E una dintre cele mai importante persoane din viața „Regelui”
14:04
A picat recordul național la maraton masculin! Nicolae Soare a stabilit o nouă bornă după 47 de ani
13:43
VIDEOOmagiu emoționat pentru Jordi Alba în fața suporterilor lui Inter Miami
13:27
Italienii au descoperit secretul lui Cristi Chivu. Cum își asigură românul liniștea în vestiar la Inter
12:40
România – Austria, LIVE VIDEO (Duminică, 21:45). Lotul ales de Mircea Lucescu. 6 jucători sunt OUT
12:13
VIDEORomânia, victorie cu Olanda la masculin la Europenele de Tenis de Masă pe Echipe. Fetele joacă de la 20:00
12:08
Kosovarii au răbufnit după incidentele din timpul meciului Serbia – Albania, condus de Istvan Kovacs
Vezi toate știrile
1 Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua 2 “Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial 3 Istvan Kovacs, criticat dur în Albania după meciul plin de scandal cu Serbia: “De ce naiba?” 4 EXCLUSIVMircea Lucescu a decis! Cine va apăra poarta României în meciul crucial cu Austria 5 Cosmin Olăroiu, pas uriaș spre calificarea la Cupa Mondială. Emiratele Arabe Unite, victorie vitală pe final 6 1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Oraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasăOraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasă