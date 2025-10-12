România debutează la Europenele pe Echipe de Seniori, LIVE în AntenaPLAY. A început meciul băieților cu Olanda - Antena Sport

România își începe parcursul la Campionatul European pe Echipe de Seniori atât pe tabloul masculin, cât și la feminin. De la ora 11:00, băieții vor intra în scenă în meciul din grupă contra Olandei, în timp ce pe seară, de la 20:00, fetele se duelează cu Țara Galilor.

La nivel masculin, România este a șasea favorită la trofeu, cu Eduard Ionescu, Iulian Chirița, Ovidiu Ionescu, Darius Movileanu și Andrei Istrate în lot. De cealaltă parte, la nivel feminin, “tricolorele” sunt cap de serie 1, cucerind acum doi ani medalia de argint la această competiție. Din lot fac parte Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu și Elena Zaharia.

LIVE VIDEO România – Olanda

Update: Chiriță a câștigat primul set al partidei inaugurale contra lui Camara.

Update: A început duelul de la Zadar. Primul meci este dintre Chiriță și Camara.

Știrea inițială