România debutează la Europenele pe Echipe de Seniori, LIVE în AntenaPLAY. A început meciul băieților cu Olanda - Antena Sport

România își începe parcursul la Campionatul European pe Echipe de Seniori atât pe tabloul masculin, cât și la feminin. De la ora 11:00, băieții vor intra în scenă în meciul din grupă contra Olandei, în timp ce pe seară, de la 20:00, fetele se duelează cu Țara Galilor.
La nivel masculin, România este a șasea favorită la trofeu, cu Eduard Ionescu, Iulian Chirița, Ovidiu Ionescu, Darius Movileanu și Andrei Istrate în lot. De cealaltă parte, la nivel feminin, “tricolorele” sunt cap de serie 1, cucerind acum doi ani medalia de argint la această competiție. Din lot fac parte Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu și Elena Zaharia.
LIVE VIDEO România – Olanda
Update: Chiriță a câștigat primul set al partidei inaugurale contra lui Camara.
Update: A început duelul de la Zadar. Primul meci este dintre Chiriță și Camara.
Știrea inițială
Naționala masculină face parte din Grupa F a Europenelor, alături de Slovacia și Olanda. Meciul de debut al băieților este în fața batavilor și va începe de la 11:00.
Fetele, favorite 1 la trofeu, sunt în Grupa A a turneului final de la Zadar (Croația), cu Luxemburg și Țara Galilor, iar primul meci va avea loc astăzi în fața britanicelor, de la ora 20:00. Meciurile celro două reprezentative se văd LIVE pe AntenaPLAY.
Programul României de pe tabloul masculin
- România – Olanda, duminică, ora 11:00
- România – Slovacia, luni, ora 17:00
Programul României de pe tabloul feminin
- România – Țara Galilor, duminică, ora 20:00
- România – Luxemburg, luni, ora 20:00
