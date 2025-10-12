Misiune şi mai grea pentru România în faţa Austriei! Anunţul făcut înaintea meciului - Antena Sport

România are parte de un duel extrem de dificil în faţa Austriei, ultima şansă a tricolorilor de a ajunge direct la World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena.
Partida ce se va desfăşura duminică seară, de la ora 21:45, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY a devenit şi mai grea pentru echipa nostră, după vestea apărută chiar înaintea meciului.
Christoph Baumgartner joacă în România – Austria
Ralf Rangnick a anunţat că starul Austriei, Christoph Baumgartner, care a ratat duelul cu San Marino (10-0) din cauza unor probleme medicale, va fi apt şi aşteptat chiar în primul 11 al oaspeţilor de pe Arena Naţională.
Mijlocaşul de 26 de ani este unul dintre oamenii de bază ai lui Rangnick, cu 53 de selecţii, 19 goluri şi 13 pase decisive pentru Austria.
Austria e lider în Grupa H
Adversara României, Austria, e lider în grupa H a preliminariilor World Cup 2026. Naţionala lui Ralf Rangnick a câştigat toate cele 5 partide disputate în grupa H, învingându-le şi pe principalele contracandidate la primul loc, Bosnia şi România.
România a avut mai multe sincope în campania de până acum de calificare la Campionatul Mondial. A început cu o înfrângere acasă, cu Bosnia, scor 0-1, apoi a învins în deplasare San Marino, cu 5-1. A urmat înfrângerea din Austria, când trupa lui Ralf Rangnick s-a impus cu 2-1. Golul tricolorilor a fost marcat în prelungiri de Florin Tănase. După înfrângerea cu Austria am reuşit să batem Cipru acasă, cu 2-0, dar în deplasarea din Cipru am făcut doar 2-2, după ce am condus cu 2-0.
- “Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
- Selecționerul Serbiei și-a dat demisia după meciul pierdut cu Istvan Kovacs la centru: “Nu mă așteptam la asta”
- Oamenii au ieşit pe străzile din Emirate după victoria uriaşă a lui Cosmin Olăroiu! “Fanii te iubesc, coach!”
- Gol în memoria lui Diogo Jota. Gestul lui Ruben Neves după ce a fost eroul Portugaliei în preliminarii
- România – Austria, LIVE VIDEO (Duminică, 21:45). Tricolorii, ultima şansă la primul loc în preliminarii