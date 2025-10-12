Misiune şi mai grea pentru România în faţa Austriei! Anunţul făcut înaintea meciului - Antena Sport

România are parte de un duel extrem de dificil în faţa Austriei, ultima şansă a tricolorilor de a ajunge direct la World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida ce se va desfăşura duminică seară, de la ora 21:45, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY a devenit şi mai grea pentru echipa nostră, după vestea apărută chiar înaintea meciului.

Christoph Baumgartner joacă în România – Austria

Ralf Rangnick a anunţat că starul Austriei, Christoph Baumgartner, care a ratat duelul cu San Marino (10-0) din cauza unor probleme medicale, va fi apt şi aşteptat chiar în primul 11 al oaspeţilor de pe Arena Naţională.

Mijlocaşul de 26 de ani este unul dintre oamenii de bază ai lui Rangnick, cu 53 de selecţii, 19 goluri şi 13 pase decisive pentru Austria.

Austria e lider în Grupa H

Adversara României, Austria, e lider în grupa H a preliminariilor World Cup 2026. Naţionala lui Ralf Rangnick a câştigat toate cele 5 partide disputate în grupa H, învingându-le şi pe principalele contracandidate la primul loc, Bosnia şi România.