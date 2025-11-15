Mihai Stoica, reacție promptă după ce Mircea Lucescu l-a scos din lot pe Darius Olaru: "Fac și eu supoziții" - Antena Sport

Închide meniul
Mihai Stoica, reacție promptă după ce Mircea Lucescu l-a scos din lot pe Darius Olaru: "Fac și eu supoziții"

Mihai Stoica, reacție promptă după ce Mircea Lucescu l-a scos din lot pe Darius Olaru: "Fac și eu supoziții"

Mihai Stoica, reacție promptă după ce Mircea Lucescu l-a scos din lot pe Darius Olaru: "Fac și eu supoziții"

Andrei Nicolae Publicat: 15 noiembrie 2025, 19:47

Mihai Stoica, reacție promptă după ce Mircea Lucescu l-a scos din lot pe Darius Olaru: Fac și eu supoziții

Mihai Stoica, în timpul unui meci / Profimedia

Mircea Lucescu a decis să îi scoată din lotul României pentru meciul cu Bosnia pe Darius Olaru, Ștefan Baiaram și Louis Munteanu, iar Mihai Stoica a oferit o reacție în acest sens. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB n-a ținut cont de faptul că unul dintre jucătorii lăsați pe dinafară este de la propria echipă și l-a înțeles pe selecționerul “tricolorilor”.

În dimineața partidei dintre Bosnia și România, Lucescu a anunțat care sunt cei trei jucători pe care nu va miza în duelul de la Zenica, iar printre ei se află și Darius Olaru, jucătorul campioanei României. Mihai Stoica a comentat deciziile luate de selecționer și a căutat justificări pentru fiecare dntre alegerile luate.

Mihai Stoica îi dă credit lui Mircea Lucescu

Președintele CA de la FCSB crede că Darius Olaru nu a fost inclus pentru că pe postul său Lucescu îi consideră indispensabili pe Ianis Hagi, din postura de titular, respectiv pe Florin Tănase, ca rezervă. Deși a recunoscut că mijlocașul este cel mai important om de la FCSB, nu s-a arătat supărat pe selecționer.

Cred că alternativa la Ianis Hagi este Florin Tănase. Fac și eu supoziții, iar Darius Olaru nu prea a fost niciodată foarte important pentru echipa națională. Este cel mai important jucător al nostru, dar la națională niciodată nu a fost considerat un jucător important.

Mai mult, a început pe bancă meciuri, acum văd că e în tribune. E o opțiune și nu e absolut nimic de reproșat. Bănuiesc că Lucescu se gândește la fiecare poziție ce alternative are. Și dacă are două alternative pe poziție, clar renunță la unul dintre jucătorii de pe bancă.

Cred că același lucru e valabil și pentru Louis Munteanu. Și acolo e Drăguș, Bîrligea, ar fi al treilea. Așa cred eu că a gândit selecționerul, mai departe nu contează decât să reușim să câștigăm. Nu cred că va fi foarte ușor, la câte absențe are Bosnia poate ne va fi mai ușor“, a spus Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

Duelul dintre Bosnia și România de la Zenica va avea loc astăzi de la 21:45 și va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

