Lotul României pentru meciul cu Bosnia. Cei trei jucători la care a renunţat Mircea Lucescu - Antena Sport

Mircea Lucescu a stabilit lotul final pentru duelul României cu Bosnia. Partida de la Zenica se va disputa azi, de la ora 21:45, şi va fi în format live text, pe as.ro. Marţi, “tricolorii” se vor duela cu San Marino în ultimul meci din preliminarii, partida fiind în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Partida cu Bosnia este una crucială pentru naţionala lui Mircea Lucescu, în vederea ocupării locului secund în grupa de calificare, loc care ne-ar oferi un avantaj la barajul din martie. Înaintea ultimelor două etape rămase de disputat în grupă, “tricolorii” păstrează şanse matematice şi la calificarea directă la turneul final de anul viitor.

Lotul României pentru meciul cu Bosnia. Louis Munteanu, Ştefan Baiaram şi Darius Olaru, OUT

Mircea Lucescu a decis să renunţe la Darius Olaru, Ştefan Baiaram şi Louis Munteanu. Cei trei jucători nu vor face parte din lotul României pentru duelul cu Bosnia.

Ştefan Baiaram, la precedenta acţiune a naţionalei, a fost titular în amicalul cu Moldova. Mijlocaşul Universităţii Craiova a fost ulterior rezervă în duelul câştigat dramatic cu Austria, scor 1-0.

De cealaltă parte, Louis Munteanu, care traversează o formă modestă în acest sezon, a fost de asemenea titular în meciul cu Moldova de luna trecută, fiind trimis în teren şi pe finalul meciului cu Austria.