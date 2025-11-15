Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lotul României pentru meciul cu Bosnia. Cei trei jucători la care a renunţat Mircea Lucescu - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Lotul României pentru meciul cu Bosnia. Cei trei jucători la care a renunţat Mircea Lucescu

Lotul României pentru meciul cu Bosnia. Cei trei jucători la care a renunţat Mircea Lucescu

Publicat: 15 noiembrie 2025, 9:59

Comentarii
Lotul României pentru meciul cu Bosnia. Cei trei jucători la care a renunţat Mircea Lucescu

Mircea Lucescu, în timpul unui meci / Sport Pictures

Mircea Lucescu a stabilit lotul final pentru duelul României cu Bosnia. Partida de la Zenica se va disputa azi, de la ora 21:45, şi va fi în format live text, pe as.ro. Marţi, “tricolorii” se vor duela cu San Marino în ultimul meci din preliminarii, partida fiind în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida cu Bosnia este una crucială pentru naţionala lui Mircea Lucescu, în vederea ocupării locului secund în grupa de calificare, loc care ne-ar oferi un avantaj la barajul din martie. Înaintea ultimelor două etape rămase de disputat în grupă, “tricolorii” păstrează şanse matematice şi la calificarea directă la turneul final de anul viitor.

Lotul României pentru meciul cu Bosnia. Louis Munteanu, Ştefan Baiaram şi Darius Olaru, OUT

Mircea Lucescu a decis să renunţe la Darius Olaru, Ştefan Baiaram şi Louis Munteanu. Cei trei jucători nu vor face parte din lotul României pentru duelul cu Bosnia.

Ştefan Baiaram, la precedenta acţiune a naţionalei, a fost titular în amicalul cu Moldova. Mijlocaşul Universităţii Craiova a fost ulterior rezervă în duelul câştigat dramatic cu Austria, scor 1-0.

De cealaltă parte, Louis Munteanu, care traversează o formă modestă în acest sezon, a fost de asemenea titular în meciul cu Moldova de luna trecută, fiind trimis în teren şi pe finalul meciului cu Austria.

Reclamă
Reclamă

Darius Olaru, al treilea jucător lăsat în afara lotului pentru meciul cu Bosnia, nu a fost convocat la precedentele două acţiuni ale “tricolorilor”.

Lotul României pentru meciul cu Bosnia:

Portari:

Moarte învăluită în mister la Bacău. Cadavrul tinerei găsit lângă calea ferată era învelit cu un cearşafMoarte învăluită în mister la Bacău. Cadavrul tinerei găsit lângă calea ferată era învelit cu un cearşaf
Reclamă
  • 1. Ionuț Radu
  • 12. Ștefan Târnovanu
  • 16. Marian Aioani

Fundași:

  • 2. Andrei Rațiu
  • 3. Bogdan Racovițan
  • 4. Adrian Rus
  • 5. Virgil Ghiță
  • 8. Alex Chipciu
  • 11. Nicușor Bancu
  • 14. Vladimir Screciu
  • 15. Lisav Eissat

Mijlocași:

  • 6. Marius Marin
  • 10. Ianis Hagi
  • 18. Răzvan Marin
  • 21. Claudiu Petrila
  • 22. Vlad Dragomir
  • 23. Deian Sorescu

Atacanți:

  • 7. Denis Drăguș
  • 9. Daniel Bîrligea
  • 13. Valentin Mihăilă
  • 17. David Miculescu
  • 19. Florin Tănase
  • 20. Dennis Man
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Au locuit cu părinţii şi au renunţat la tot, ca să se pensioneze la 35 de ani, cu peste 2 milioane € în cont
Observator
Au locuit cu părinţii şi au renunţat la tot, ca să se pensioneze la 35 de ani, cu peste 2 milioane € în cont
Stadionul din România care e aproape gata! Meciuri importante ar putea fi disputate aici
Fanatik.ro
Stadionul din România care e aproape gata! Meciuri importante ar putea fi disputate aici
13:02
Cipru – Austria LIVE TEXT (19:00). Meci de importanţă maximă pentru România
12:53
EXCLUSIVSfatul lui Miodrag Belodedici, înainte de Bosnia – România. Mesaj direct pentru tricolorii lui Mircea Lucescu
12:34
Cine i-a vizitat pe “tricolori” înaintea partidei “de foc” cu Bosnia din preliminariile World Cup
11:57
Dan Petrescu, mesaj categoric înainte de Bosnia – România: “Mă aştept la o victorie”. Pe ce jucători mizează
11:31
Ce se întâmplă cu Cristiano Ronaldo înaintea meciului decisiv de calificare al Portugaliei. Decizia luată de selecţioner
11:09
Detroit Pistons a ajuns la 9 victorii consecutive în NBA. Javonte Green, cel mai bun marcator
Vezi toate știrile
1 Franța lui Kylian Mbappe a ajutat România. De ce sunt siguri 100% “tricolorii” lui Mircea Lucescu 2 Posibilele adversare ale României de la barajul pentru World Cup 2026, după ultimele rezultate din preliminarii 3 Gigantul care vrea să cumpere Farul Constanţa. Giovanni Becali a dezvăluit: Gică Hagi vinde echipa! 4 Reacţia italienilor după ce Adi Mutu l-a făcut praf pe Walter Zenga, care l-a criticat pe Chivu 5 România U20 – spulberată de Germania, scor 6-0 6 Ce i-a spus Cristiano Ronaldo selecţionerului Irlandei după ce a văzut direct cartonaşul roşu pentru un gest golănesc
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!