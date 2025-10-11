Mircea Lucescu s-a enervat la conferinţa de presă! Întrebarea care l-a iritat: "Căutaţi doar polemici" - Antena Sport

Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) a refuzat să răspundă la o întrebare la conferinţa de presă organizată înaintea meciului crucial România – Austria.

România – Austria e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45.

Întrebat despre posibila demisie, Mircea Lucescu s-a enervat şi nu a răspuns

Înaintea partidei cruciale cu Austria, selecţionerul Mircea Lucescu a fost întrebat de posibila lui demisie, subiect pe care el însuşi l-a adus în spaţiul public atunci când a declarat că meciul cu reprezentativa lui Rangnick ar putea fi ultimul al lui pe banca României.

“Haideți să nu, nu mai… Voi doar căutaţi polemici. Am spus ce aveam de spus despre meciul asta, atâta tot. Avem un meci important, ne concentrăm, vrem să câștigăm!

Nu-i avem chiar pe cei mai buni din punct de vedere al experienței. La nivelul ăsta, experiența face diferența. Nu valoarea lor.