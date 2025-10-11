Mircea Lucescu s-a enervat la conferinţa de presă! Întrebarea care l-a iritat: "Căutaţi doar polemici" - Antena Sport

Închide meniul
Mircea Lucescu s-a enervat la conferinţa de presă! Întrebarea care l-a iritat: "Căutaţi doar polemici"

Mircea Lucescu s-a enervat la conferinţa de presă! Întrebarea care l-a iritat: “Căutaţi doar polemici”

Bogdan Stănescu Publicat: 11 octombrie 2025, 13:26

Mircea Lucescu s-a enervat la conferinţa de presă! Întrebarea care l-a iritat: Căutaţi doar polemici

Mircea Lucescu, la conferinţa de presă / AntenaSport

Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) a refuzat să răspundă la o întrebare la conferinţa de presă organizată înaintea meciului crucial România – Austria.

România – Austria e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45.

Întrebat despre posibila demisie, Mircea Lucescu s-a enervat şi nu a răspuns

Înaintea partidei cruciale cu Austria, selecţionerul Mircea Lucescu a fost întrebat de posibila lui demisie, subiect pe care el însuşi l-a adus în spaţiul public atunci când a declarat că meciul cu reprezentativa lui Rangnick ar putea fi ultimul al lui pe banca României.

“Haideți să nu, nu mai… Voi doar căutaţi polemici. Am spus ce aveam de spus despre meciul asta, atâta tot. Avem un meci important, ne concentrăm, vrem să câștigăm!

Nu-i avem chiar pe cei mai buni din punct de vedere al experienței. La nivelul ăsta, experiența face diferența. Nu valoarea lor.

Nu-mi pune întrebarea (n.r: despre posibila demisie)! Nu răspund! No comment, o știai pe asta? Vrei să invoc amendamentul 5? E de-ajuns!

Știți foarte bine și nu mai… Mâine (n.r. duminică) am un meci foarte important, și eu și jucătorii mei. Am o responsabilitate mare să nu le fie rușine atunci când ieșim de pe teren”, a declarat Mircea Lucescu la conferinţa de presă.

Al cincilea amendament face parte din Constituţia SUA. Cetăţenii americani au dreptul de a nu răspunde la întrebări pentru a nu se autoincrimina. E folosit în cauzele penale.

Ce spunea anterior Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a adus în discuţie el însuşi subiectul posibilei sale demisii după meciul cu Austria. În precedentul mandat pe banca naţionalei Mircea Lucescu a plecat tot după un meci cu Austria, câştigat cu 4-0.

“Am vrut imediat să-mi dau demisia după meciul cu Cipru. Să ai 2-0 și să existe câțiva care au vrut să facă alt joc decât ăsta… azi am avut 2-1, dar am pasat bine, nu s-au mai repezit, nu s-au mai aruncat și au ținut de rezultat. Cu Cipru nu am făcut asta și ne-am întors cu 2-2. Dacă câștigam acolo, rămâneam în competiție.

Pentru noi, problema este barajul, să fie clar! Duminică e un meci de mare prestigiu: România – Austria. Ultimul meu meci la echipa națională a fost contra Austriei. Să vedem dacă va fi și acum ultimul”, a spus Mircea Lucescu la conferinţa de presă de după victoria, cu 2-1, a tricolorilor în meciul cu Moldova.

Lucescu anunţa şi anterior că e dispus să demisioneze. În urma unei discuţii cu FRF, a decis să rămână pe banca naţionalei după 2-2 cu Cipru, partidă în care tricolorii au condus cu 2-0.

