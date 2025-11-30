Mircea Lucescu, "spion" în Turcia. Decizia luată după ce a refuzat să meargă la tragerea la sorți - Antena Sport

Închide meniul
Mircea Lucescu, “spion” în Turcia. Decizia luată după ce a refuzat să meargă la tragerea la sorți

Andrei Nicolae Publicat: 30 noiembrie 2025, 13:00

Mircea Lucescu, selecționerul naționalei României / Profimedia

Mircea Lucescu va merge în Turcia să vadă chiar de la fața locului derby-ul dintre Fenerbahce și Galatasaray, care va avea loc pe 1 decembrie. Decizia selecționerului vine la scurt timp după ce a anunțat conducerea FRF că nu va merge la Washington pentru tragerea la sorți a grupelor Campionatului Mondial.

România o va întâlni pe Turcia în semifinalele barajului european pentru Cupa Mondială, iar Mircea Lucescu începe deja să pregătească duelul cu “țara semilunii”. Selecționerul naționalei își dorește să analizeze de la fața locului câțiva internaționali din echipa lui Vincenzo Montella, iar meciul ales este partida dintre Fenerbahce și Galatasaray, potrivit gsp.ro.

Lucescu începe pregătirea barajului cu Turcia

În ceea ce privește meciul la care va asista Lucescu în Turcia, cel dintre Galatasaray și Fenerbahce, partida îi va oferi selecționerului șansa să vadă câțiva jucători din naționala lui Vincenzo Montella. La cel mai recent meci disputat de “țara semilunii” în preliminariile pentru World Cup, 2-2 cu Spania, antrenorul italian a avut în primul 11 trei jucători de la cele două rivale (Soyuncu, Kahveci și Yilmaz), dar și alți patru pe banca de rezerve.

“Il Luce” profită astfel de programul pe care și l-a eliberat după ce a ales să nu zboare la Washington pentru tragerea la sorți a grupelor Campionatului Mondial. România, precum toate țările calificate și restul de naționale aflate la baraj, a fost invitată la evenimentul unde vor participa din partea noastră doar reprezentanți ai FRF.

Conform surselor din federație, “Il Luce” a ales să nu zboare la Washington, deoarece a considerat că această călătorie ar fi greu de suportat. Lucescu a luat decizia respectivă gândindu-se la cele 12 ore cu avionul de la Istanbul la Washington, coroborate cu operația sa de coxartroză suferită la începutul acestui an: “Sunt operat de coxartroză la ambele șolduri, ar fi efectiv un efort ieșit din comun să merg până în SUA doar pentru tragerea la sorți“, ar fi transmis Lucescu.

