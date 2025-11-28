Mircea Lucescu nu merge la tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale. Motivul selecționerului - Antena Sport

Mircea Lucescu a luat decizia de a nu participa la tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale, care va avea loc la Washington pe 5 decembrie. Selecționerul i-a informat deja pe cei din conducerea FRF și a oferit și un motiv pentru care nu își dorește să facă deplasarea în Statele Unite.

România își va afla săptămâna viitoare posibilele adversare din grupa de la Cupa Mondială, în cazul în care va reuși să treacă de barajul cu Turcia, respectiv învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo. La tragerea la sorți care va avea loc în SUA au fost invitați reprezentanți ale tuturor naționalelor calificate deja la turneul final, dar și ale celor care sunt angrenate în play-off-urile europene și intercontinentale.

Deplasarea la Washington, greu de suportat pentru Lucescu

Mircea Lucescu, din postura de selecționer al României, ar fi trebuit și el să meargă alături de conducerea FRF la Washington, însă a decis să nu dea curs invitației forului lui Gianni Infantino, potrivit golazo.ro. Conform surselor din federație, “Il Luce” a ales să nu zboare la Washington, deoarece a considerat că această călătorie ar fi greu de suportat.

Lucescu a luat decizia respectivă gândindu-se la cele 12 ore cu avionul de la Istanbul la Washington, coroborate cu operația sa de coxartroză suferită la începutul acestui an: “Sunt operat de coxartroză la ambele șolduri, ar fi efectiv un efort ieșit din comun să merg până în SUA doar pentru tragerea la sorți“, ar fi transmis Lucescu.

Pe lângă tragerea la sorți, FIFA nu are în program alte activități, ci doar declarațiile clasice pe care selecționerii ar urma să le dea după ce se va afla componența grupelor. Astfel, Lucescu nu va rata nimic la evenimentul la care din partea FRF vor merge președintele Răzvan Burleanu, secretarul general Radu Vișan, team-managerul naționalei Cătălin Gheorghiu și ofițerul de presă Cătălin Popescu.