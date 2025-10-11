Apariție surprinzătoare a lui Ralf Rangnick, la conferința de presă premergătoare meciului cu România - Antena Sport

Închide meniul
Apariție surprinzătoare a lui Ralf Rangnick, la conferința de presă premergătoare meciului cu România

Daniel Işvanca Publicat: 11 octombrie 2025, 21:58

Apariție surprinzătoare a lui Ralf Rangnick la conferința de presă / Antena Sport

România – Austria este meciul decisiv pentru naționala noastră în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Jocul programat 12 octombrie, de la ora 21:45, este în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Selecționerul Ralf Rangnick a susținut sâmbătă după-amiază o conferință de presă înaintea duelului de pe Arena Națională, iar felul în care acesta și-a făcut apariția a surprins pe toată lumea.

Selecționerul Austriei, operat de mai multe ori la gleznă

Delegația Austriei a sosit sâmbătă în România pentru meciul din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026, iar selecționerul Ralf Rangnick a prefațat disputa contra tricolorilor printr-o conferință de presă.

Tehnicianul trecut și pe la Manchester United a surprins în momentul în care a ajuns în sala de conferințe, el deplasându-se cu un cadru cu roți. Întrebat de jurnaliști despre probleme sale, acesta a răspuns și a explicat că nu e nimic grav.

„Sunt bine, majoritatea problemelor sunt sub control. Trebuie să am grijă de gleznă în următoarele 10 zile și sper că în 10 zile pot merge într-un mod normal din nou”, a declarat selecționerul naționalei Austriei.

Ralf Rangnick a avut în ultimul an mai multe probleme la gleznă și a suferit două intervenții chirurgicale succesive, după ce au existat câteva complicații.

Cum arată clasamentul în grupa H înainte de România – Austria

1. Austria – 15 puncte (5 meciuri)

2. Bosnia – 13 puncte (6 meciuri)

3. România – 7 puncte (5 meciuri)

4. Cipru – 6 puncte (6 meciuri)

5. San Marino – 0 puncte (6 meciuri)

Programul din grupa României de calificare la Campionatul Mondial din 2026

9 octombrie 2025

ROMÂNIA – Moldova 2-1, amical
Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
Austria – San Marino 10-0

12 octombrie 2025

San Marino – Cipru, ora 16:00
ROMÂNIA – Austria, ora 21:45, Antena 1 şi AntenaPLAY

15 noiembrie 2025

Cipru – Austria, ora 19:00
Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA, ora 21:45

18 noiembrie 2025

Austria – Bosnia și Herțegovina, ora 21:45
ROMÂNIA – San Marino, ora 21:45

Rezultatele înregistrate până acum în grupa H de calificare la World Cup 2026:

21 martie 2025

Cipru – San Marino 2-0
ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

24 martie 2025

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1
San Marino – ROMÂNIA 1-5

7 iunie 2025

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0
Austria – ROMÂNIA 2-1

10 iunie 2025

ROMÂNIA – Cipru 2-0
San Marino – Austria 0-4

6 septembrie 2025

San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
Austria – Cipru 1-0

9 septembrie 2025

Cipru – ROMÂNIA 2-2
Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2

