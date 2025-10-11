Apariție surprinzătoare a lui Ralf Rangnick, la conferința de presă premergătoare meciului cu România - Antena Sport

Apariție surprinzătoare a lui Ralf Rangnick la conferința de presă / Antena Sport

România – Austria este meciul decisiv pentru naționala noastră în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Jocul programat 12 octombrie, de la ora 21:45, este în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Selecționerul Ralf Rangnick a susținut sâmbătă după-amiază o conferință de presă înaintea duelului de pe Arena Națională, iar felul în care acesta și-a făcut apariția a surprins pe toată lumea.

Selecționerul Austriei, operat de mai multe ori la gleznă

Delegația Austriei a sosit sâmbătă în România pentru meciul din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026, iar selecționerul Ralf Rangnick a prefațat disputa contra tricolorilor printr-o conferință de presă.

Tehnicianul trecut și pe la Manchester United a surprins în momentul în care a ajuns în sala de conferințe, el deplasându-se cu un cadru cu roți. Întrebat de jurnaliști despre probleme sale, acesta a răspuns și a explicat că nu e nimic grav.

„Sunt bine, majoritatea problemelor sunt sub control. Trebuie să am grijă de gleznă în următoarele 10 zile și sper că în 10 zile pot merge într-un mod normal din nou”, a declarat selecționerul naționalei Austriei.