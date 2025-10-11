Erling Haaland, două penalty-uri ratate la aceeași fază în Norvegia - Israel! Atacantul lui City a executat modest - Antena Sport

Naționala de fotbal a Norvegiei înfruntă Israel în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Gazdele are nevoie de victorie pentru a fi sigură de prezența la turneul final de anul viitor.

Erling Haaland, cel care a marcat cinci goluri și a oferit două assist-uri la ultimul meci jucat pentru naționala Norvegiei, a irosit în debutul jocului două lovituri de la 11 metri.

Erling Haaland, start de coșmar în Norvegia – Israel

Norvegia are nevoie de victorie pentru a fi sigură de calificarea directă la Campionatul Mondial de anul viitor, iar Israel, echipa clasată pe locul al treilea, este adversara selecționatei pregătite de Ståle Solbakken.

După doar câteva minute, gazdele au primit lovitură de la 11 metri. Erling Haaland a fost cel care a executat, însă portarul Daniel Peretz a scos șutul fotbalistului legitimat la Manchester City.

Pentru că nu a rămas pe linia porții, polonezul Szymon Marciniak a dictat repetarea loviturii, iar atacantul norvegian a avut șansa de a se revanșa. Din păcate, „vikingul” a executat mai slab decât prima dată și șutul a fost și de această dată scos de Peretz.