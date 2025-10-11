Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Erling Haaland, două penalty-uri ratate la aceeași fază în Norvegia - Israel! Atacantul lui City a executat modest - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Erling Haaland, două penalty-uri ratate la aceeași fază în Norvegia – Israel! Atacantul lui City a executat modest

Erling Haaland, două penalty-uri ratate la aceeași fază în Norvegia – Israel! Atacantul lui City a executat modest

Daniel Işvanca Publicat: 11 octombrie 2025, 19:18

Comentarii
Erling Haaland, două penalty-uri ratate la aceeași fază în Norvegia – Israel! Atacantul lui City a executat modest

Erling Haaland la naționala Norvegiei / X @nexustransfer

Naționala de fotbal a Norvegiei înfruntă Israel în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Gazdele are nevoie de victorie pentru a fi sigură de prezența la turneul final de anul viitor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Erling Haaland, cel care a marcat cinci goluri și a oferit două assist-uri la ultimul meci jucat pentru naționala Norvegiei, a irosit în debutul jocului două lovituri de la 11 metri.

Erling Haaland, start de coșmar în Norvegia – Israel

Norvegia are nevoie de victorie pentru a fi sigură de calificarea directă la Campionatul Mondial de anul viitor, iar Israel, echipa clasată pe locul al treilea, este adversara selecționatei pregătite de Ståle Solbakken.

După doar câteva minute, gazdele au primit lovitură de la 11 metri. Erling Haaland a fost cel care a executat, însă portarul Daniel Peretz a scos șutul fotbalistului legitimat la Manchester City.

Pentru că nu a rămas pe linia porții, polonezul Szymon Marciniak a dictat repetarea loviturii, iar atacantul norvegian a avut șansa de a se revanșa. Din păcate, „vikingul” a executat mai slab decât prima dată și șutul a fost și de această dată scos de Peretz.

Reclamă
Reclamă

Vezi AICI cele două ratări ale lui Haaland

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca România în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
El este tânărul care a murit în accidentul cu autospeciala de poliție din Giurgiu. Eduard avea 17 ani
Observator
El este tânărul care a murit în accidentul cu autospeciala de poliție din Giurgiu. Eduard avea 17 ani
Ce filme urmărește Mihai Stoica! Recomandările managerului FCSB pentru weekend
Fanatik.ro
Ce filme urmărește Mihai Stoica! Recomandările managerului FCSB pentru weekend
19:23
Spania, Portugalia și Italia joacă în preliminariile World Cup (LIVE TEXT, 21:45). Kovacs, la un meci “de foc”
19:01
Ciprian Marica vrea să afle adevărul despre situația lui Răzvan Marin: “Pare că ceva nu e normal”
18:28
România – Austria, LIVE VIDEO (Duminică, 21:45). Tricolorii, ultima şansă la primul loc în preliminarii
18:28
EXCLUSIVIlie Dumitrescu a prezis atacul României în duelul cu Austria: “Sper că Mircea Lucescu va fi inspirat”
18:20
Giovanni Becali, impresionat de situația de la Dinamo: „Se pricepe”
18:01
Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua
Vezi toate știrile
1 Adrian Șut, convocat de urgență la națională pentru meciul cu Austria. Pe cine a înlocuit 2 EXCLUSIVMircea Lucescu a decis! Cine va apăra poarta României în meciul crucial cu Austria 3 Zlatan Ibrahimovic şi-a amintit de Chivu: “Îi urez baftă, dar sper să nu câștige!” Cum îl laudă pe român 4 EXCLUSIVMircea Lucescu l-a lăudat pe Ianis Hagi după victoria cu Moldova: „Preia rolul lui Stanciu”. Ce a spus despre meciul cu Austria 5 Ilie Dumitrescu a făcut un „pariu” surprinzător după ce România a învins Moldova: „El va fi titular cu Austria” 6 Mircea Lucescu a intrat peste conferința selecționerului Moldovei. Ce cuvânt a repetat de trei ori, după victoria României
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină”Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină”