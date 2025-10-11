"E România îndeajuns de puternică să fie la Mondial?". Răspunsul dat de Ralf Rangnick înainte de meci - Antena Sport

Ralf Rangnick a vorbit în exclusivitate pentru Antena Sport la scurt timp după ce și-a încheiat conferința de presă premergătoare partidei dintre România și Austria. Selecționerul liderului Grupei H a lăudat naționala lui Mircea Lucescu și a vorbit și despre posibilitatea ca “tricolorii” să participe la turneul final de anul viitor.

Antrenorul Austriei și-a adus aminte de meciul tur dintre cele două formații și a declarat că elevii lui “Il Luce” i-au pus probleme trupei sale în prima parte. În plus, Rangnick a remarcat calitatea României în compartimentul de mijloc și în cel din atac.

Rangnick a evitat întrebarea pe filiera România – Cupa Mondială

În ceea ce privește întrebarea legată de posibilitatea de a o vedea pe România la turneul final, Rangnick s-a rezumat la a vorbit despre importanța meciului de duminică în vederea calificării “tricolorilor”. Dacă învinge mâine, România păstrează șanse inclusiv la primul loc din Grupa H, pe care îl poate obține în urma unui joc de rezultate extrem de favorabil.

“România e o echipă care are calitate individuală la mijloc și în atac. S-a văzut experiența la primul meci de la Viena, unde în primele 30 de minute au jucat foarte bine și la un nivel ridicat. A durat 30 de minute să intrăm în joc și să dominăm jocul în a doua repriză.

(n.r. Credeți că România e îndeajuns de puternică să fie la Cupa Mondială?) Sunt puternici, au o echipă bună, dar evident, pentru ei e ultima șansă mâine. Asta face meciul de mâine foarte important și entuziasmant“, a spus selecționerul Austriei, în exclusivitate pentru Antena Sport.