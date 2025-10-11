Halucinant! Autogol urmat de o accidentare în Norvegia - Israel. Jucătorul a părăsit terenul cu sânge pe tricou - Antena Sport

Erling Haaland celebrează după autogolul al doilea de la Norvegia - Israel / Profimedia

Partida dintre Norvegia și Israel din preliminariile pentru Cupa Mondială a oferit un moment neplăcut și în același timp ieșit din comun. La scorul de 2-0, un fundaș al echipei de la Marea Moartă, Idan Nachmias, și-a înscris în proprie poartă, după care s-a lovit cu spatele de bară.

Nachmias, care evoluează pentru Ludogorets la nivel de club, a acuzat probleme imediat după faza respectivă și a părăsit terenul cu urme de sânge pe tricou, în același timp scuipând sânge atunci când era scos de pe teren. Momentul respectiv s-a produs la scorul de 3-0 în favoarea Norvegiei.

Accidentare bizară în Norvegia – Israel

Duelul dintre cele două naționale a oferit în acest sens un nou moment ieșit din comun, după ce în minutul 6 Erling Haaland a ratat de două ori un penalty la aceeași fază. Tot atacantul lui City a fost implicat și la faza accidentării lui Nachmias.

Jucătorul norvegian făcea pressing la minge în momentul în care balonul a fost întors la portarul Israelului. Haaland era marcat de Nachmias, jucător spre care goalkeeper-ul a încercat să paseze în încercarea de a scăpa de balon.

Tentativa portarului a fost una eșuată, pentru că fundașul a fost îmbrâncit de Haaland, iar mingea s-a lovit de el, intrând în poartă. Nachmias s-a lovit ulterior cu spatele de bară, fază ce a condus către accidentarea sa care l-a făcut să iasă de pe teren prematur.