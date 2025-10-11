Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Halucinant! Autogol urmat de o accidentare în Norvegia - Israel. Jucătorul a părăsit terenul cu sânge pe tricou - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Halucinant! Autogol urmat de o accidentare în Norvegia – Israel. Jucătorul a părăsit terenul cu sânge pe tricou

Halucinant! Autogol urmat de o accidentare în Norvegia – Israel. Jucătorul a părăsit terenul cu sânge pe tricou

Andrei Nicolae Publicat: 11 octombrie 2025, 19:52

Comentarii
Halucinant! Autogol urmat de o accidentare în Norvegia – Israel. Jucătorul a părăsit terenul cu sânge pe tricou

Erling Haaland celebrează după autogolul al doilea de la Norvegia - Israel / Profimedia

Partida dintre Norvegia și Israel din preliminariile pentru Cupa Mondială a oferit un moment neplăcut și în același timp ieșit din comun. La scorul de 2-0, un fundaș al echipei de la Marea Moartă, Idan Nachmias, și-a înscris în proprie poartă, după care s-a lovit cu spatele de bară.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nachmias, care evoluează pentru Ludogorets la nivel de club, a acuzat probleme imediat după faza respectivă și a părăsit terenul cu urme de sânge pe tricou, în același timp scuipând sânge atunci când era scos de pe teren. Momentul respectiv s-a produs la scorul de 3-0 în favoarea Norvegiei.

Accidentare bizară în Norvegia – Israel

Duelul dintre cele două naționale a oferit în acest sens un nou moment ieșit din comun, după ce în minutul 6 Erling Haaland a ratat de două ori un penalty la aceeași fază. Tot atacantul lui City a fost implicat și la faza accidentării lui Nachmias.

Jucătorul norvegian făcea pressing la minge în momentul în care balonul a fost întors la portarul Israelului. Haaland era marcat de Nachmias, jucător spre care goalkeeper-ul a încercat să paseze în încercarea de a scăpa de balon.

Tentativa portarului a fost una eșuată, pentru că fundașul a fost îmbrâncit de Haaland, iar mingea s-a lovit de el, intrând în poartă. Nachmias s-a lovit ulterior cu spatele de bară, fază ce a condus către accidentarea sa care l-a făcut să iasă de pe teren prematur.

Reclamă
Reclamă

Partida dintre Norvegia și Israel a fost deschisă tot de un autogol, cel al lui Anan Khalaili, care și-a trimis mingea în proprie poartă după ce balonul s-a lovit de spatele său.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca România în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul accidentului din Giurgiu. Marea pasiune a lui Eduard i-a adus sfârşitul la doar 17 ani
Observator
Filmul accidentului din Giurgiu. Marea pasiune a lui Eduard i-a adus sfârşitul la doar 17 ani
Culisele transferului lui Darius Olaru de la FCSB! Giovanni Becali dezvăluie discuțiile avute cu cluburile care l-au ochit pe mijlocaș
Fanatik.ro
Culisele transferului lui Darius Olaru de la FCSB! Giovanni Becali dezvăluie discuțiile avute cu cluburile care l-au ochit pe mijlocaș
21:58
Apariție surprinzătoare a lui Ralf Rangnick, la conferința de presă premergătoare meciului cu România
21:53
EXCLUSIV“E România îndeajuns de puternică să fie la Mondial?”. Răspunsul dat de Ralf Rangnick înainte de meci
21:46
LIVE TEXTSpania, Portugalia și Italia joacă în preliminariile World Cup. Kovacs, la un meci “de foc”
21:42
EXCLUSIVCine intră în poartă cu Austria? Ilie Dumitrescu: “Nu cred că sunt probleme”
21:16
Zlatan Ibrahimovic a numit cei mai buni 3 fotbaliști din istorie! Cristiano Ronaldo nu este pe listă
20:35
LIVE VIDEOLos Angeles Kings – Winnipeg Jets 2-1. Spectacol total în NHL. Bătaie pe gheață cu 2 eliminări
Vezi toate știrile
1 Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua 2 Adrian Șut, convocat de urgență la națională pentru meciul cu Austria. Pe cine a înlocuit 3 EXCLUSIVMircea Lucescu a decis! Cine va apăra poarta României în meciul crucial cu Austria 4 Zlatan Ibrahimovic şi-a amintit de Chivu: “Îi urez baftă, dar sper să nu câștige!” Cum îl laudă pe român 5 EXCLUSIVMircea Lucescu l-a lăudat pe Ianis Hagi după victoria cu Moldova: „Preia rolul lui Stanciu”. Ce a spus despre meciul cu Austria 6 Ilie Dumitrescu a făcut un „pariu” surprinzător după ce România a învins Moldova: „El va fi titular cu Austria”
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină”Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină”