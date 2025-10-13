Remarcatul-surpriză al lui Panduru după România - Austria 1-0: "A alergat din primul până în ultimul minut" - Antena Sport

Basarab Panduru (55 de ani) a avut un remarcat-surpriză în echipa României după victoria dramatică a tricolorilor cu Austria.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Panduru l-a lăudat pe Vlad Dragomir (26 de ani), marele pariu al selecţionerului Mircea Lucescu la acest meci.

Basarab Panduru l-a lăudat pe Vlad Dragomir: “A ieşit în faţă”

„Bravo tuturor, victorie mare! Spuneam că Austria nu mă dă pe spate. Nu vedeam nimic la ei. Nu știu dacă erau mulțumiți cu egalul sau nu puteau. Dacă erau așa hotărâți să ne bată, probabil făceau ceva.

În seara asta cred că a ieșit un jucător în față. Și nu știu dacă știam despre el dacă nu era meciul cu Moldova: Vlad Dragomir. Mi s-a părut că din primul până în ultimul minut a alergat. Nu s-a oprit absolut deloc!”, a declarat Basarab Panduru pentru primasport.ro.

Vlad Dragomir e titular de drept la Pafos, echipă care evoluează în grupa principală a Ligii Campionilor. În acest sezon, a jucat în toate cele 6 partide disputate de Pafos în campionat, reuşind un assist. Echipa lui e lider în prima ligă cipriotă, cu 15 puncte. Dragomir a evoluat şi în cele 8 meciuri disputate de Pafos în Liga Campionilor.