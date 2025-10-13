Remarcatul-surpriză al lui Panduru după România - Austria 1-0: "A alergat din primul până în ultimul minut" - Antena Sport

Închide meniul
Remarcatul-surpriză al lui Panduru după România – Austria 1-0: “A alergat din primul până în ultimul minut”

Bogdan Stănescu Publicat: 13 octombrie 2025, 8:56

Basarab Panduru / captura orangesport.ro

Basarab Panduru (55 de ani) a avut un remarcat-surpriză în echipa României după victoria dramatică a tricolorilor cu Austria.

Panduru l-a lăudat pe Vlad Dragomir (26 de ani), marele pariu al selecţionerului Mircea Lucescu la acest meci.

Basarab Panduru l-a lăudat pe Vlad Dragomir: “A ieşit în faţă”

Bravo tuturor, victorie mare! Spuneam că Austria nu mă dă pe spate. Nu vedeam nimic la ei. Nu știu dacă erau mulțumiți cu egalul sau nu puteau. Dacă erau așa hotărâți să ne bată, probabil făceau ceva.

În seara asta cred că a ieșit un jucător în față. Și nu știu dacă știam despre el dacă nu era meciul cu Moldova: Vlad Dragomir. Mi s-a părut că din primul până în ultimul minut a alergat. Nu s-a oprit absolut deloc!”, a declarat Basarab Panduru pentru primasport.ro.

Vlad Dragomir e titular de drept la Pafos, echipă care evoluează în grupa principală a Ligii Campionilor. În acest sezon, a jucat în toate cele 6 partide disputate de Pafos în campionat, reuşind un assist. Echipa lui e lider în prima ligă cipriotă, cu 15 puncte. Dragomir a evoluat şi în cele 8 meciuri disputate de Pafos în Liga Campionilor.

Dan Petrescu i-l recomanda lui Vlad Dragomir lui Mircea Lucescu pentru naţională înaintea unui meci al CFR-ului cu Pafos. Sezonul trecut, când Dan Petrescu antrena echipa din Gruia, Pafos a umilit-o pe CFR în play-off-ul Conference League, învingând-o cu 3-0 în retur, după ce ardelenii s-au impus cu 1-0 în tur. Ciprioţii i-au provocat CFR-ului o lovitură grea din punct de vedere financiar, echipa patronată de Neluţu Varga ratând milioanele din grupa Conference League.

România – Austria 1-0. Tricolorii păstrează şanse la calificarea directă la Campionatul Mondial după golul din prelungiri al lui Virgil Ghiţă!

România a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, scor 1-0, selecţionata Austriei, într-un meci din grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială, în care a marcat în minutul 90+5. România – Austria a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Tricolorii, care ocupă locul trei în grupă, cu 10 puncte, rămân cu şanse la calificarea directă la World Cup 2026, turneu final care se vede exclusiv în Universul Antena.

România nu a fost deloc timidă în startul meciului cu Austria şi, în minutul 7, Man a pătruns pe dreapta, a pasat pentru Mihăilă, care şi-a ridicat mingea şi a reluat spectaculos, însă puţin pe lângă poartă. Ianis Hagi a pasat pentru Raţiu, în minutul 15, şi fundaşul lui Rayo a trimis puţin pe lângă bara din dreapta lui Schlager. În minutul 42 Alaba l-a blocat pe Bârligea, iar din cornerul care a urmat mingea l-a lovit pe Schmid în mână. Tricolorii au cerut penalty, însă arbitrul Massa nu a acordat nimic.

După pauză, Ionuţ Radu a scos de la vinclu şutul lui Sabitzer, în minutul 49. Mihăilă a şutat de la 25 de metri şi a lovit bara, în minutul 60. După opt minute, Grillitsch a greşit în faţa lui Raţiu, acesta a pătruns şi a şutat, dar portarul Schlager a respins în corner la prima noastră minge pe poartă.

Însă a venit ultima fază a meciului, în minutul 90+5, cu Dennis Man insistând pe dreapta, mingea a ajuns la Ianis Hagi şi căpitanul a centrat perfect pentru Virgil Ghiţă, care a înscris cu o lovitură de cap, aducând o victorie uriaşă pentru naţionala lui Lucescu.

România – Austria s-a terminat 1-0. Tricolorii au revenit pe locul al treilea în grupa H, cu 10 puncte. Austria conduce, cu 15 puncte, iar Bosnia e a doua, cu 13 puncte.

